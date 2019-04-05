永靖鄉代會主席涉賄被押 傳出曾把賄款吊在停車場樹上

2019-04-05 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣永靖鄉民代表會正副主席涉嫌賄選案，案情愈滾愈大，主席林大福從大陸返回後，與前鄉長黃建彰同時被傳喚，2人堅持否認有賄選之事，檢察官偵訊後聲請將2人羈押禁見獲准。

這件賄選案涉案被羈押的被告，有主席林大福、副主席邱平舜、鄉民代表邱世明和黃建彰等5人，原本被羈押的詹日新，檢察官日前提訊後認無繼續羈押必要，已釋放。另有3名鄉民代表涉案各以10萬元、30萬元不等金額交保，另有1名代表說出賄選內情後，獲得無保請回。

據了解，黃建彰會涉案，是有人供出他涉嫌是幕後操控正副主席選舉賄款金流的要角。地方盛傳，他曾把賄款裝在袋子裡，利用夜間吊掛在永靖鄉永坡路一處停車場的樹上，旁邊派人監控，有1名鄉民代表出面取款後，拿走自己的部分，其他轉交給他人。

永靖鄉民代表會有11名代表，去年11月25日就職後選舉正副主席，林大福和邱舜平再度搭檔競選，以6比5勝出。因選罷法已修法，選舉立法院正副院長、縣市議會正副議長、鄉鎮市民代表會正副主席都應具名；誰投票支持林大福和邱平舜這一組，立刻曝光。