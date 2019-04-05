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員工被炒魷魚竟夜潛工廠毀機具 法院判賠廠方損失

2019-04-05 18:24聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

基隆市某工廠日、韓製枕頭包包裝機等重要生產機器3年前被嚴重破壞，廠方報警並調閱監視器，發現一名可疑、微胖男子趁深夜潛入工廠，大肆破壞一番後，悻悻然騎車離去。警方循作案車輛掌握嫌犯身分，原來是工廠解雇的陳姓前員工毀機洩憤，廠方怒提刑事訴訟附帶民事賠償，基隆地方法院日前依侵入建築物、毀損、偽造署押等罪判刑，近日再判陳男應賠59餘萬元。

檢警調查，陳男從2016年5月10日起，受雇於該工廠，沒想到工作短短1個月，6月6日被開除；被解雇當晚，陳男憤恨不平，趁凌晨2點過後，騎車載鋁梯潛入工廠，並破壞生產室內的6台包裝機，破壞洩憤後，大剌剌從側門走出，還偽簽保全人員姓名，企圖掩人耳目。在證人證述指稱下，陳男入侵、毀損犯行罪證確鑿。

廠方主張，生產室被破壞得慘不忍睹，修繕費用少說也要6萬元，其中，4台日、韓製枕頭包包裝機、快速包裝機被毀，維修費用上看8萬5千元，且日製四面封包裝機無法由台灣技師維修，得由原廠委派技師來台維修，費用以當時匯率計算，折合台幣26萬6945元，而台灣製枕頭包包裝機修繕費用為1萬7325元。

此外，廠方還指出，廠房機械維修期間，所有生產工作被迫停擺，待復工後，公司要求員工加班3天出貨，造成廠方得負擔增加的3萬6504元加班費。林林總總加起來，廠方爭取陳男賠償59萬5355元損害費用。

案經基隆地方法院審理，認定廠方損失與陳男行為有直接因果關係，廠方索賠有據，判陳男應賠償該數額，全案可上訴。

基隆市某工廠日、韓製枕頭包包裝機等重要生產機器被嚴重破壞，警方查出是陳姓前員工毀...
基隆市某工廠日、韓製枕頭包包裝機等重要生產機器被嚴重破壞，警方查出是陳姓前員工毀機洩憤，基隆地方法院判陳男應賠償廠方59餘萬元。記者賴郁薇／攝影
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