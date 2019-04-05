影／貨車硬闖平交道撞斷護欄 還硬凹「有減速」

2019-04-05 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



花蓮縣建國路花蓮高農旁的平交道，今早11點左右發生貨車撞斷護欄事故，一名駕駛貨車的男子見平交道警示燈閃爍、護欄緩緩放下，仍加速硬闖管制區，結果當場撞斷護欄，熱心民眾見狀想上前移除，但因列車已相當靠近只好掉頭離開，險象環生的過程被監視拍下貼上臉書社團「花蓮同鄉會」，網友發文還暗諷駕駛「你的雞腿該還監理站了！」

文章貼出後網友一面倒指責駕駛「守規矩很難嗎？」、「你不要命別人還要！」、「罰爆他」，而駕駛也因為自知理虧，下午在討論串上貼出道歉文，雖聲稱負起賠償責任，但對於為何會發生此事自己一頭霧水。

駕駛說自己聽見平交道聲音車已經在鐵軌上所以加速通過，就在此時聽到撞擊聲，直到轉彎後才發現撞斷護欄，自己通過前有減緩速度，但隨後即遭原PO貼出完整版影片打臉指出「根本沒停」，片中顯示駕駛通過平交道前護桿就已緩緩降下，警示燈也已閃爍多時。