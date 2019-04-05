「威士忌喝到茫」自撞路樹 被母罵醒才投案

2019-04-05 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



今天凌晨在台北市酒駕衝撞臨檢員警的尤姓男子，自撞路樹後棄車逃逸，返家後被母親責難，挨一頓罵後終於稍微清醒，才自行到派出所投案。據了解，尤男自稱喝了接近1000毫升的威士忌，投案時酒測值仍高達0.54。

警方表示，35歲的尤姓男子昨晚與友人在一間KTV飲酒唱歌，離開時駕駛一輛黑色賓士車載朋友回家，行經市民大道、光復北路口時，因前方有臨檢點，便轉進巷弄內企圖規避臨檢，未料開進一條單行道，從巷弄轉出後仍在市民大道上，只好停車接受攔檢。

尤男停車後，坐在副駕駛座的友人下車受檢，但尤男卻突然加速衝撞車前的兩名女警，差點導致一名警員受傷，在車輛右側的胡姓警員見狀，拔槍朝向車輛右後輪連開3槍，車輛仍未停止，尤男開車向前企圖逃逸，在不慎撞上路樹後，仍棄車逃逸。

據了解，尤男返家後因酒醉不適稍作休息，但因母親不斷責難，尤男被「罵醒」，才自行到派出所投案。尤男到派出所時仍意識不清醒，言語無法正確表達，案發兩小時後酒測值仍高達0.54；等到足夠清醒時，他向警方表示，自己整晚喝了接近1000毫升，實在太喝醉、情緒太緊張之下，才衝動衝撞臨檢點逃逸，至於自己怎麼回家的，也斷片忘記了。警方詢後公共危險、妨害公務罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康