又是酒駕！受者者成植物人 肇逃辯稱：以為壓到機車

2019-04-05 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園李姓女子前年10月15日酒駕輾過自摔的張姓騎士，造成對方頭顱、顏面多處骨折，併發呼吸衰竭，搶救雖撿回1命，卻全身癱瘓成了植物人，但李肇逃被熱心路人攔下才遭逮；法院認為，李肇逃具間接故意，酒駕致張重傷也有因果關係，依酒駕致人重傷、肇逃等判她有期徒刑2年10個月。

檢警調查，李女當天喝完1瓶啤酒後晚上9點多開車經八德區崁頂路，前方張姓騎士因故自摔，李未注意直接輾了過去，事發後不但沒有下車查看，還直接加速離開，後來被目擊路人攔停報警才遭送辦，而張男頭顱嚴重骨折、腦出血，搶救後得靠呼吸器支撐，呈現植物人狀態。

李女經測得呼氣酒測值達每公升0.39毫克，法院審理時，她供稱說，車禍時有感覺輾過東西，自己放慢車速用後照鏡看到1輛機車，就以為是輾過機車所以離開了，後來被攔下告知撞到人，才知道自己輾到的是人。

法官勘驗監視器發現，李輾過張身體中央時，車輛有大幅上下震動1下，緩慢前行3秒後停下，過了7秒後又繼續前行；院方認為，由此可知李清楚壓過「物體」，在不能排除是人的情況下，沒有下車查看就直接離開。

因此李女主觀上對於肇逃犯行具有間接的故意，其酒後開車輾過張男，造成對方變成植物人的重傷害，之間具有相當因果關係。