見妙齡女穿裙子就忍不住 噁男連續多次亂噴精

2019-04-05 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園邱姓男子有多項公然猥褻前科，前年才射精在女子裙子，去年8月又跑到桃園機場第2航廈內隨機找下手目標，見1名年輕貌美、身材高挑的女子，就把手伸褲子打手槍，射精後再將精液潑到對方裙子上，法官痛斥他害對方留下難以抹滅陰影，依公然猥褻罪判邱有期徒刑5個月。

檢警調查，邱（56歲）當天下午2點多在第2航廈出境大廳12、13號櫃台前，將左手伸進長褲內撫摸生殖器後，打手槍射精後還把精液潑灑到前方1名20歲女子的窄裙上，後方民眾認為邱舉止鬼祟，赫然發現女子裙上被沾到精液。

檢方訊時，邱坦承只有射精到對方裙子上，並沒有動手觸摸對方身體，女子也說沒有察覺被邱摸到，是朋友告知才發現；檢方以邱沒有碰到女子不構成性騷擾，但當眾打手槍猥褻行為明確，依公然猥褻罪嫌起訴他。

法院審酌，邱男已經有多次公然猥褻前科，曾陸續遭判處拘役50天、有期徒刑2個月、4個月，前年8月還在市場偷摸女子屁股，甚至打手槍射精在對方裙子上，後來雙方達成和解才撤告。