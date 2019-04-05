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酒駕累犯以為白天沒路檢 酒後騎車被逮直呼衰透了

2019-04-05 13:53聯合報 記者潘欣中╱即時報導

搭上清明連假的墾丁春天音樂季昨天登場，為防制音樂季期間酒後駕車、超跑車聚競速，屏東縣警局特別在恆春地區規畫路檢勤務，由交通隊隊長魏坤男和屏東監理站副站長張正祥帶隊執行聯合稽查，首日共查獲24件違規；家住恆春鎮的鄭姓男子認為警方酒測勤務多在深夜，酒後騎機車因搖搖晃晃被攔下，查出竟是累犯，酒醒後直呼衰透了。

屏東縣警局表示，警方會同監理站執行聯合稽查勤務，是不讓僥倖者破壞墾丁音樂季的歡樂氣氛，統計首日共取締酒後駕車1件、變更車體1件、變更燈光6件、白牌車違規攬客（違反公路法）2件、無照駕駛6件、號牌註銷8件及其他違規等共24件。

警方設下路檢點後，發現鄭姓機車騎士騎車搖晃不穩，攔下盤查發現他的身上有濃濃酒味，當場實施酒測，測得酒測值高達0.33毫克，經查鄭不僅酒駕而且還是無照駕駛，鄭低頭承認是酒駕累犯，目前正服勞役中，但也好奇問，怎麼白天警方會安排路檢勤務；警方訊後將他依公共危險罪嫌移送檢方偵辦。

縣警局長葉明潭呼籲，墾丁音樂季期間適合全家一起出遊，警方規畫各項勤務維護音樂季安維，展現酒駕零容忍的決心，也請民眾酒後不開車，酒駕防制需要你我共同努力，讓墾丁音樂季回歸美好鄉康樣貌。

墾丁春天音樂季期間，屏東縣警局特別和監理站在恆春地區規畫路檢勤務，首日就查獲24...
墾丁春天音樂季期間，屏東縣警局特別和監理站在恆春地區規畫路檢勤務，首日就查獲24件違規案。記者潘欣中／翻攝
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墾丁酒駕監理站
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