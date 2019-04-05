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獨／「詩詞男神」服役被霸凌腦震盪 訴在公務員眼中「不值錢」

台電人員監守自盜偷電7月 追償49萬還被判3月

2019-04-05 08:49聯合報 記者邵心杰╱即時報導

洪姓男子是台電公司配電技術員，與堂弟在麻豆開冰店，竟為節省電費，趁機破壞電表設備，7個月涉嫌偷電近40萬元，當得知同事上門稽查，還向他所人員索取封印鎖鑰匙重新封印，企圖掩蓋偷電事實仍被查獲，經台電告發偵辦，堂兄弟2人繳清追償電費49萬多元，台南地院分處3月、2月徒刑，可上訴。

判決指出，洪為台電的配電技術員，2016年間在麻豆區經營冰店，雇用堂弟從事水果冰棒零售事業。洪為節省電費，2017年4月間，利用店內電表封印鎖遭廠商破壞剪開、裝設設備的機會，持一字扳手鬆脫電表端子盒內的銅片，使電表內的接續勾鬆脫，致電表失準，因而短收39萬9267元電費。

11月17日上午，他得知當日下午將有稽查人員前往稽查電表設備，向他所長佯稱想更換電表箱，索取裝設封印鎖的鑰匙後，自行將該電表表箱重新進行封印鎖封印，企圖掩飾偷電一事。而稽查人員發覺該處封印鎖疑似遭破後重新封印且未紮實封印，剪開電表封印鎖稽查後，發覺電表內有接續勾鬆脫致電表失準，東窗事發被查獲。

台南地院指出，洪身為台電配電技術員，不思愛惜公司，經營冰店，雇用堂弟從事水果冰棒零售業務，2人為貪圖減少電費支出，竟以偷電方式少繳電費，牟取不法利益，動機、目的及手段均不可取。

台電人員發現後，他竟向其他服務所人員索取裝設封印鎖的鑰匙，再自行將電表箱重新封鎖封印，企圖掩飾犯行，檢方偵查中否認犯行，直到地院審理時才坦承犯行，而堂弟在偵查中袒護堂哥。2人認罪後，已繳清台電追償電費49萬5911元。

法官認洪共同犯詐欺得利罪，處有期徒刑3月，可易科罰金；堂弟共同犯詐欺得利罪，處有期徒刑2月，可易科罰金，緩刑2年，向公庫支付3萬元。

台電洪姓配電技術員涉偷電7月近40萬元，經內部舉發，追償49萬多元，台南地院認洪...
台電洪姓配電技術員涉偷電7月近40萬元，經內部舉發，追償49萬多元，台南地院認洪共同犯詐欺得利罪，處有期徒刑3月。圖／本報資料照
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