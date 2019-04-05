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獨／詩詞男神服役被霸凌腦震盪 盼自己是最後受暴者

2019-04-05 05:08聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

內政部役政署發生職場霸凌事件。張姓替代役男上周四（3月28日）下午5點多時，遭署內一名張姓女技工言語霸凌，進而推下樓梯，張姓役男的腦部直接撞到牆，導致腦震盪。事發後，張男已驗傷報警提告。本報獨家採訪到張姓役男，張男表示，替代役在公務人員眼中「非常不值錢」，希望不要再有更多替代役男被職場霸凌，「我不是被她施暴的第一人，但我希望是最後一個。」

張姓役男畢業於台大法律系，因參加大陸「中國好詩詞」節目，俊俏外表和出色表現，成為節目擂台主，被冠上「詩詞男神」封號。目前在內政部役政署服替代役，本月底退伍。

張姓役男說，他在去年12月時，曾經寫過所長信箱投訴過這名張姓女技工職場霸凌，讓張姓技工對他一直心生不滿。

還原當天情況，張姓役男說，當時他在辦公室收東西，張姓女技工一直推擠他，他就拿起手機錄音，問張姓女技工「為什麼動手打人」，女技工不願回答，還罵他「好狗不擋路」、「不要臉」、「你律師了不起喔」。之後就把他推下樓梯。

張姓役男表示，當下他爬起來，叫張姓女技工道歉，若對方願意道歉，他就不追究，但女技工還是不道歉。當時所有科員都圍上來，叫他冷靜，勸他千萬不要去報案，「好像都希望不要鬧到司法途徑，內部解決就好。」

「我那時去報警是一個很冷靜的決定。」張姓役男說，當天六點半一下班，他就去隔壁警局報警，之後到醫院驗傷。隔天早上再去做筆錄，並正式提出傷害罪和公然侮辱告訴。下周一會到內政部再做一次說明。

張姓役男說，上周四事發後，他周五、周六兩天都失眠、整夜沒睡，周日頭一直很痛，周二去長庚醫院做完整檢查，確診是腦震盪。現在請假在家休養中。4月15日要再去照電腦斷層。

張姓役男說，他很難過的是，替代役在公務人員眼中是非常不值錢的，「不能再有更多替代役男被霸凌」。事情發生當下，「如果我不去報警，沒有人會主動幫我」。他回憶，以前每個學長都跟他說，「忍一忍就過了」，但就是因為一直忍，才導致更多替代役都要遭受這樣的職場霸凌。

張姓役男的父親表示，孩子的安全是他們最在意的，呼籲警政單位重視役男的安全問題。

內政部役政署表示，已將張姓技工調離現職，並作行政調查，秉持勿枉勿縱原則究責。本案已進入司法程序，會配合司法調查。

內政部役政署指出，該署業務主管於3月29日與當事人雙方懇談，張姓技工對其情緒掌控而有不妥的言行，已表達誠摯歉意，因役男4月1至3日放假，放假期間該署每天均有主動傳訊致電關心役男，4月3日並由張姓技工再次透過電話向張姓役男致歉，表達欲至家中探視之意。

替代役男霸凌內政部
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