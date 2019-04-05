新聞眼／警鴿vs.貓頭鷹 法律見解須接地氣

2019-04-05 00:33 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 王宏舜



法官認為，員警抓到毒品通緝犯是一回事，要新辦他「又」吸毒，是另一回事；圖為台灣高等法院。 分享 facebook

和平鴿是警察的標誌，象徵智慧的貓頭鷹則是不成文的法官吉祥物，近來因警方執法與法官審判標準的落差，常被形容是警鴿和貓頭鷹間的紛爭。警察執法、法官判決，都不願見犯法者再犯，法官檢討執法作為可求進步，但法律見解也該接地氣。

許多毒品通緝犯被警方查獲時，常被要求「驗尿」，在民眾法律意識越來越高之際，恐難輕易再「被同意」。有法官認為，員警抓到毒品通緝犯是一回事，要新辦他「又」吸毒，是另一回事，如認為「你被抓了就要再尿一下」，顯然是訓練不足或便宜行事。

不少人認為高院法官錢建榮在二○一七年度上易字第二一九號判決，帶動吸毒者檢視警察有無違法取證的風潮，但基隆地院在二○○四年審理一宗毒品案時，就曾以警察違法搜索，依毒樹果實理論不採尿液檢驗報告，判被告無罪。十多年過去，警方執法手段被認定違法的現象至今仍在。

不過，法院對警方取證手段標準也不一致，最高法院刑一庭曾指出，依刑事訴訟法規定，對於拘提或逮捕到案的犯嫌，可採指紋、掌紋、腳印、照相、測量身高，有相當理由也可取毛髮、唾液、尿液、聲調或吐氣得作為犯罪證據，並強調這是針對犯嫌頑強拒絕提供尿液的替代方法，以有效取得證據，屬得干預身體的立法特例。

法界人士指出，刑事訴訟法第一五八條之四規定證據排除法則，並提到「公務員因違背法定程序取得之證據，其有無證據能力之認定，應審酌人權保障及公共利益之均衡維護」。但「保障人權」、「維護公共利益」何者為先，不同法官可能有不同的看法。