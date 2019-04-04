未繫安全帶遭警開單 法官撤單：有隔熱紙可能看錯

2019-04-04 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



林姓男子去年4月間開車上路疑似未繫安全帶被攔查開單，但他否認，認為警方無憑無據因而申訴，雖沒錄影畫面但台中監理所力挺警方執法，不可能無緣無故對民眾開單，林男提行政訴訟，彰化地院勘驗林男車輛，認為車窗玻璃貼隔熱紙，警方當時恐無法看清楚駕駛人有沒有繫上安全帶，撤銷原處分。

警方指出，去年4月18日下午4點多騎機車巡邏行經彰鹿路與民主街附近，看到林男開車講電話及未繫安全帶，驅前鳴喇叭示警攔檢，林男將車開到路邊卻趁機放下電話並繫上安全帶，辯稱沒有違規，警員認為當時車窗玻璃雖關上，但未有反光或是有暗黑玻璃紙遮蔽。

台中監理所也認為，交通違規行為發生難以預期，違規狀態稍縱即逝，無法期待舉發員警即時攝影取證，僅能仰賴舉發單位員警目視見聞，本件舉發單位員警為執法人員，與原告素無怨懟，沒有必要故意取締駕駛人未繫安全帶來徒增紛爭。

但林男據理力爭，他認為無憑無據，要維護自身權益，「雖是小蝦米對大鯨魚之爭，還是要全力爭取應有的 正義。」