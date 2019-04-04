連生三女竟遭丈夫冷落分房 妻子含淚訴請離婚法官判准

2019-04-04 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市女子阿春（化名）的先生阿雄希望她生兒子，但她懷第三胎還是女兒，阿春生下第三胎後兩人就分房，19年來雙方除了女兒、家庭事情外，幾乎沒有交談，她向法院訴請離婚；阿雄則主張阿春生第三胎時，他情緒比較低落，後來想既然生下來就要面對；法官認為，兩人婚姻誠摯、相互扶持基礎流失殆盡，肇因婚姻長期失和，判准離婚，可上訴。

阿春說，她和先生阿雄1996年12月結婚，初期感情算還融洽， 育有3名女兒。不料，孩子出生後，阿雄態度轉變，工作之餘都和朋友出門喝酒應酬，多次溝通，換來不諒解。爭吵時更語出傷人，完全忽視她辛苦用心為家庭子女付出。

阿春指出，有一次阿雄在高速公路上車子爆胎，下交流道後去換胎，支出500元，阿雄知悉後很生氣，大罵她沒有討價還價。從結婚後，阿雄除有需求才會碰觸她身體外，沒有夫妻間親密碰觸行為。阿春請求法官同意她和阿雄離婚。

阿雄反駁說，他是在子女面前說，你們母親年輕時嫁過來，如果有什麼需求，他會盡量滿足。高速公路爆胎換胎，他是跟妻子說：「對方要500元，你都不會殺價嗎？」。他因為房貸，工作以外時間都用在跟漁民朋友切磋養殖經驗，平常消遣小酌。