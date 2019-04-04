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影／車禍沒和解被通緝 住所關燈假裝無人仍被逮

2019-04-04 14:26聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市陳男日前發生車禍，未與對方和解、出庭，遭檢方發布非駕業務過失通緝，陳為躲避警方查緝，租屋處不開燈、回家不出聲，營造「沒人居住」假象，回家就躲到頂樓喝啤酒解悶，但警方掌握陳男行蹤，直搗住所頂樓逮人，陳男嘴中啤酒還來不及嚥下，當場嚇傻眼。

台中市陳男(25歲)從事板模工，日前與人發車禍，未與對方和解、也不出庭，上月初遭檢方發布非駕業務過失通緝，判刑6個月，得易科罰金18萬元。

陳男沒錢繳納罰金，展開躲藏生活，獨自在台中市租屋，平日將房間總電源關閉，回家甚至不出聲響，製造「無人居住」的假象，下班後獨自躲在頂樓摸黑悶酒。

台中市警局第三分局立德所員警掌握陳行蹤，前天直搗租屋處頂樓逮人，陳嫌打著赤膊，在頂樓悠閒聽音樂、翹腳喝啤酒滑手機，嘴中啤酒還來不及嚥下，就被警方查獲。

警方喚陳男名字，陳男愣了一下才故作鎮定，一改原本台語口音，以國語裝傻回答，「我不是阿」，但警方可不是省油的燈，當場出示警察服務證及通緝書資料，陳男自知法網難逃，央求警方給一點時間籌錢。

警方表示，陳男因車禍未與當事人和解，對方提傷害告訴，陳未出庭，被判刑6個月，得易科罰因18萬元，但陳籌不出錢，被檢方發布非駕業務過失通緝後展開逃亡生活，這下被警方查獲移送，直接入監服刑。

陳嫌發生車禍未與對方和解遭通緝，躲在租屋處頂樓，打赤膊喝悶酒。記者林佩均／翻攝
陳嫌發生車禍未與對方和解遭通緝，躲在租屋處頂樓，打赤膊喝悶酒。記者林佩均／翻攝
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陳嫌發生車禍未與對方和解遭通緝，躲在租屋處頂樓喝悶酒。記者林佩均／翻攝
陳嫌發生車禍未與對方和解遭通緝，躲在租屋處頂樓喝悶酒。記者林佩均／翻攝
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通緝台中市車禍
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