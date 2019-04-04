夫指妻誣指父親窺視哺乳 妻不滿夫家暴

2019-04-04 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



職業軍人林姓女子6年前與健身教練王姓男子結婚育有一子，王男認為妻子對長輩不尊重，還誣指父親故意窺視其餵哺母乳，雙方為此發生肢體衝突，還波及兒子，林女不滿丈夫家暴，攜子搬回娘家，去年10月訴請離婚，新北地院考慮雙方價值觀差異，無法溝通，雙方情愛基礎早已動搖，日前判准雙方離婚，孩子由林女撫養，王男約按月支付1萬元撫養費至兒子成年為止，王男可依雙方約定方式及時間前往探視，可上訴。

判決指出，健身教練王姓男子6年前與職業軍人林姓女子結婚，婚後與王男父母同住，婚後兩年得一子，因林女為職業軍人又忙著照顧兒子，不滿長輩還要求她洗碗、洗衣服、掃地等家務，態度強勢回嘴說，「憑什麼要我做，自己都不做，你的小孩都不做。」雙方婚姻關係出現裂痕。

3年前因林女誣指王男父親故意窺視其餵哺母乳，雙方爆發嚴重爭執衝突，王男暴怒動手將林女強行壓制在床，導致林女臉部及肢體多處挫傷，還波及兒子腳受傷，哭喊「爸爸不要打我。」林女一怒之下，乾脆攜子返回娘家長達半年，不但申請保護令並訴請離婚。