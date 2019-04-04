整排uBike撞成一坨 轎車失控衝撞機車還翻了過去

2019-04-04 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市新莊區今天上午，1輛藍色轎車疑似因駕駛恍神，竟然當場追撞前方2輛機車，隨後駕駛驚醒直轉車頭，又往路旁整排ubike衝去，當場就把10多輛腳踏車撞成「一坨廢鐵」，同時轎車更四輪朝天翻了過去，警方目前正釐清車禍發生原因。

鄭姓男子（21歲）今天上午8時許，駕駛藍色轎車從新莊區中正路丹鳳往迴龍行駛時，因為一時恍神加上車速過快，在接近丹鳳捷運站前，直接追撞前方2輛機車，造成一對江姓夫妻及胡姓男子3人當場倒地。

鄭男因突然驚醒猛打方向盤，整輛車直接往路旁的人行道衝去，直接就把整排的Ubike自行車撞爛堆疊在一起，當中還纏繞著1輛機車，隨後鄭男駕駛又將方向盤往左打，沒想到整輛車重心失控，直接就四輪朝天翻了過去。

警消人員到場時，鄭姓男子還卡在車內手部被擋風玻璃割傷，江姓夫妻則是全身擦挫傷，另有一名胡姓機車騎士則因當時被撞擊時，不慎撞斷牙齒血流滿嘴，4人緊急分別送往林口長庚醫院及輔大醫院治療。