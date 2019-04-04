影／單身趴嗨過頭 公證結婚因酒駕被耽誤

2019-04-04 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市楊男在家舉辦「告別單身趴」，整晚飲酒慶祝，醉意未退酒駕遭警攔查，警方問楊要去哪？楊無奈回答，「要去公證結婚路上」，並出示手機與未婚妻相約戶政公證結婚的Line對話紀錄，讓所有員警驚呆，但男子酒測高達0.78毫克，警方只好請楊男另選黃道吉日與未婚妻公證結婚，依法移送。

台中市警局第二分局文正所上周五執行路檢勤務，員警發現騎乘機車的楊男(40歲)意圖躲避查緝，主動上前攔查，楊男尷尬坦言，昨晚在家中飲酒慶祝到早上，頻問警方「我等一下可以走嗎？」

見楊男好像有事，警方順口一問，「你等等要去哪裡？」楊男吞吞吐吐說，「我等等…要去公證…」，員警滿頭疑問，楊男說，「我要去公證結婚」，有警員脫口說出，「靠么！你搞這一齣？這會出人命的。」

楊男立即從身上取出手機，點開與未婚妻的Line對話紀錄，顯示兩人確實相約公證結婚；楊男因前一晚太開心，在自家辦「告別單身趴」，喝了整晚酒意未退，與未婚妻相約下午戶政務務所公證結婚，才會騎車上路。