欠巴掌債還巴掌債事件 呂秋遠籲家長這樣處理校園霸凌

2019-04-04 07:44 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



台南有一名婦人到國小，要女兒當著全班師生面前打同學耳光「欠巴掌債還巴掌債」，引起熱議。對此，律師呂秋遠在臉書表示，以暴制暴成為習慣，這個法治社會就會無以為繼。

他建議，當孩子在學校被霸凌，立刻聯繫老師與校方，要求對方家長出席，面對這樣的暴力問題。若對方拒絕協調，還惡言相向，可以考慮提告，「學校是個小型社會，不要急著為孩子做什麼事，要引導他慢慢處理與解決。要知道，我們都無法保護孩子一輩子」。

●呂秋遠的發文全文如下：

關於有位媽媽帶孩子去學校當眾「復仇」這件事，許多人都覺得打得很好。如果我是那位孩子的爸爸，當下我或許也會很想要動私刑處理這個問題。不過，畢竟是兩年前發生的事件，我覺得想要動私刑的念頭應該會下降很多，因為孩子現在還處於這種陰影之下，我竟然沒發現，或者竟然無法解決，這已經不是還手就可以處理的，我不是雷龍，不可能別人踩我一腳，兩年後我才決定報復。這種事情，情緒控制不住，當下就會處理；情緒控制的住，就交給法院處理。

那麼，這件事情，不論要孩子打人的媽媽如何生氣，那位二年前被打的孩子如何委屈，現在會面臨什麼問題呢？首先，如果這位現在被打的孩子爸爸，認識一些人，又非常不理性，下次可能也會帶一群人到學校，又要他的孩子當面打這個女孩兩巴掌。如果這位現在被打的孩子爸爸認識一些律師，又很理性，下次就會邀集這位媽媽與女孩到少年法庭見面，或者請求損害賠償。第二種情況還好，但是如果第一種情況呢？難道這位媽媽，再找一群人到學校，毆打孩子一頓？下次孩子的爸再找更多的人來一次？現在的學校是教育單位還是侏儸紀公園？

所以，在這件事情上，不論情緒宣洩有多爽快，三個大人帶一個孩子，當眾報復賞對方一巴掌，我都不可能贊同。因為以暴制暴成為習慣，這個法治社會就會無以為繼。相信我，當自己拿出拳頭以後，永遠會有更大的拳頭出現，等著教訓別人，那個別人，可能是現在洋洋得意的自己。所以，當孩子在學校被霸凌時，我的建議是這樣的：

1.可以生氣、可以憤怒，但是先不要發作。事實究竟如何，讓子彈飛一會兒。

2.立刻聯繫老師與校方，要求對方家長出席，面對這樣的暴力問題。同時輔導工作也要同步進行，不是只有輔導雙方，還有全班同學。

3.孩子如果只是單純不小心打鬧受傷或是嘴巴很賤互罵，請高抬貴手，不是被打以後，就要致對方於死地。大人的行為請不要比小孩激動，更不要比小孩幼稚。

4.以暴制暴是一種方法，但是請確保你的拳頭永遠比別人大，切記一山還有一山高，明槍易躲、暗箭難防。

5.如果對方是惡意的，不僅拒絕協調，還惡言相向，那麼可以考慮提告，小朋友的「犯行」，大概就是傷害、公然侮辱或恐嚇，少部分是恐嚇取財或妨害秘密，嚴重一點可能是強制猥褻或強制性交。

6.提告以後，對方應該會認真一點應對，但還是得饒人處且饒人，不用想要給對方前科或是什麼記錄，即便是少年犯罪，往後前科記錄也會塗銷。

7.如果要提告，請把握黃金時期，刑事告訴乃論的罪，例如傷害、公然侮辱是發生起六個月，民事訴訟的請求時效是兩年。

8.提告以後，應該要考慮轉班或轉校，事情至此，孩子的人際關係與學習環境大概要重新建立，不要留在原地會比較好。

9.學校是個小型社會，不要急著為孩子做什麼事，要引導他慢慢處理與解決。要知道，我們都無法保護孩子一輩子。