小林村國賠案高市府放棄上訴 村民：不敢相信自己耳朵

2019-04-04 01:01 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



「市府放棄上訴，確定了嗎？」莫拉克災後爭取國賠的小林村民，訴訟的路走得漫長，就在風災10周年前夕，得知高雄市政府放棄上訴，大家完全不敢置信，小林村自救會會長蔡松諭激動地說，這是個不完美，但卻是圓滿的結果。

2009年莫拉克颱風釀成前高雄縣甲仙鄉小林村幾近滅村慘劇，居民認為政府未善撤離之責，難辭其咎，決定訴請國賠，結果一、二審敗訴，直至第10年，高雄高分院更一審才改判勝訴，為訟爭預留一線機會，居民昨天再聽到高雄市政府決定放棄上訴，簡直不敢相信自己的耳朵。

「很開心，很感動，莫拉克風災10周年前，這件事終於有個了結。」 陪訴請國賠族人走了10年訴訟之路的小林村自救會長蔡松瑜激動地說 ，「雖然不盡完美，但是個圓滿的結果。」

蔡松諭說，15個保全戶10年來爭取的不是賠償，而是替台灣爭個制度，這10年來，透過小林村覆滅的案例，他們看到政府在處理天災的作為已經改善許多，例如現在有預防性撤離的SOP（標準作業程序），民眾不再動輒陷於險境。

「如今高雄市政府放棄上訴，代表台灣終於肯正視整個天災過程中，有很多的風險確實是可以避免的。」蔡松諭說，希望小林村民付出生命的代價，會是改變台灣防災觀念的開始。

他表示，10年來，他們在法律扶助基金會律師團及立委黃昭順等人協助下一路挺過，此刻難以說明心中的感謝。他說，訴訟過程中由於屢屢敗訴，很多當事人心灰意冷，最後參與相關會議的法扶律師及志工都比當事人多！

不過日前高雄高分院更一審逆轉，蔡松諭說，在宣判第一時間，他雖認為高市府若上訴並不意外，但冥冥中直覺整件事可能會有轉機。而讓他有這股強烈感覺的關鍵人物是高雄市長韓國瑜，他覺得韓是個有「同理心」有器度的市長，對韓就是有一種期待。