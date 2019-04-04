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韓國瑜「照顧市民」…小林村國賠 高市府放棄上訴

2019-04-04 00:40聯合報 記者蔡孟妤王昭月／高雄報導

莫拉克風災造成小林村滅村慘劇引發的國賠案，高市府放棄上訴。 圖／聯合報系資料照片
莫拉克風災造成小林村滅村慘劇引發的國賠案，高市府放棄上訴。 圖／聯合報系資料照片
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二○○九年莫拉克颱風造成前高雄縣甲仙鄉小林村的滅村慘劇，共三八一人死亡、十六人失蹤，居民訴請國家賠償，官司纏訟十年；高雄高分院更一審日前逆轉改判高雄市政府要賠償十五名災民，全案雖可上訴，但高雄市長韓國瑜昨天宣布市府放棄上訴。

市府要賠三千兩百萬

韓國瑜說，小林村官司纏訟，市府估計要賠三二○○萬左右，根據最高法院判決意旨，市府難違背，何況小林村民經過十年官司纏訟也身心俱疲，市府站在照顧市民立場，本就希望市民能開心快樂，所有不公平、不正義的地方都能夠得到應有補償，市府決定放棄上訴。

高雄市長韓國瑜說，所有不公平、不正義的地方都應補償。 記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜說，所有不公平、不正義的地方都應補償。 記者劉學聖／攝影
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國家賠償等於認定公務員執行職務時有疏失，政府敗訴多會上訴，例如過去台北市政府在處理東星大樓受災戶訴請國賠時，便認為市府公務員無過失，因無法接受國賠責任而上訴，最後和解落幕；民生別墅輻射鋼筋住戶訴請國賠案，當年原子能委員會一、二審都敗訴，原委會才道歉、放棄上訴三審。

自救會：冥冥中有轉機

小林村國賠案，上月底更一審判決村民勝訴後，小林村自救會長蔡松諭曾當庭落淚，希望市府不要再上訴。蔡昨天表示，冥冥中直覺整件事有轉機，讓他有這股強烈感覺的關鍵人物是韓國瑜，韓是個有同理心、有氣度的市長，對韓就是有一種期待。

高雄市政府表示，選在市長執政百日宣布放棄小林村國賠案上訴，除警醒市府團隊未來面對巨大災害要更積極、妥適協助人民避災，也再次強調愛與包容，照顧人民身家財產安全沒有卸責空間。

二○○九年莫拉克颱風，小林村旁的獻肚山發生大規模山崩，小林村一六九戶遭土石掩埋；上百位村民認為公所等政府機關未落實撤離、積極展開救災，訴請國賠。

一、二審原都以科技無法預測山崩，災難難以避免，駁回居民請求。但最高法院審理認為，有十五名災民位於土石流潛勢區，市府應強制撤離，要求市府負起舉證責任，將十五人訴請國賠部分發回更審。

上月底高雄高分院更一審改判高雄市政府敗訴，十五名災民每人可獲賠一五○萬到三○○萬元不等金額，合議庭認為風災前一天，小林村南北各一條野溪已發布紅色警戒，成為要疏散高危險潛勢地區。高雄市政府（市縣合併前的高雄縣政府）並未強制撤離，若當時強制撤離，居民就能提高警覺，及早往高處或其他地點避難。

國賠韓國瑜高雄市土石流
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