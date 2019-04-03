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孤獨、壓力與他鄉：一場王柏融與自己的對戰

懲處聲聲催？ 檢審會提前9天討論「彭坤業案」

2019-04-03 21:07聯合報 記者王聖藜╱即時報導

表訂4月19日召開的檢察官人事審議委員會，法務部今天突然決定提前在本月10日召開，預料議程為討論桃園地檢署前檢察長彭坤業被台灣高檢署調查認定關說認罪協商的後續懲處事宜。法務部已發開會通知給檢審委員，請委員保留時間與會。

桃檢前檢察長關說一案愈滾愈大，高檢署3人調查小組經數日查訪，昨晚公布調查報告，並陳送法務部；法務部長蔡清祥今天兩度公開證實已經收到報告，表示「會依照法定程序，將調查案儘快送交檢審會、檢評會去審議。」

針對提前開檢審會，法務部政務次長、檢審會主席陳明堂說，「有請檢審委員們把時間空下來」，至於議案為何，下周一再知會檢審委員。

截至昨晚，蔡清祥仍認為檢審會本月19日既定會議可以討論「彭案」。據了解，既定會議內容的討論事項包括檢察官的職務評定、書類審核或者任免遷調例，不過，鑑於彭的關說疑案有升高趨勢，又有法務部前部長邱太三捲入，加上今天彭坤業大動作以「第一人稱」批「當事」檢察官陳嘉義，法務部因此決定提前處理懲處案。

事實上，下周三會議是繼3月27日後，法務部第2次加開檢審會臨時會議討論「彭案」，上次是職務調動，讓彭靜待調查，這次可能將彭送檢評會議處、甚至給彭更嚴重的懲處；知情人士說，彭坤業被調往台灣高檢署主任檢察官後，外界對法務部的處置生疑，法務部因此再加速回應。

表訂4月19日召開的檢察官人事審議委員會，法務部今天突然決定提前在本月10日召開...
表訂4月19日召開的檢察官人事審議委員會，法務部今天突然決定提前在本月10日召開，預料議程為討論桃園地檢署前檢察長彭坤業關說案後續懲處。記者王聖藜／攝影
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