台南搞軌男子罹思覺失調症 判1年2月可緩刑

2019-04-03 20:03 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台鐵台南站1年多前驚傳有男子闖入，涉持鐵鍊綁住鐵軌，幸經道班人員及時發現，才未釀成大禍，警方隨即找到罹思覺失調症的蔡姓男子，一審認蔡犯妨害舟車行駛安全未遂罪，處1年2月徒刑，緩刑3年，並應施以監護處分1年，案經家人照料病情有所改善，二審刑期不變，監護處分則改保護管束，可上訴。

台南高分院合議庭指出，原鑑定醫療院所雖建議安排蔡監護處分至少1年，惟個案在鑑定過程中明顯拒絕監護，也可考量以居家監護或日間留院處遇代替。

合議庭審酌蔡以鐵鍊纏繞鐵軌行為，已造成社會大眾對搭乘大眾交通工具的恐慌不安心情，對社會潛在危安性很大，幸其犯行遭台鐵人員發現，未至生火車往來的危險，並考量蔡無前科，素行良好，兼衡患有思覺失調症，有明顯聽幻覺、被害感及情緒困擾。

院方考量蔡在家人的適當照料之下， 應可改善其病情，檢方也當庭表示「蔡經醫師評估認為病情已控制=力可以居家照顧的情形下過正常生活，同意保護管束」。法官認蔡所實施的監護處分，應以保護管束代替為宜。

判決指出，蔡罹思覺失調症，表示孤魂野鬼天天附身在他身上，案發當天他被腦海裡的聲音所惱，外出散步，但沿途仍有強烈被附身感，走到五金行，想購買鐵鍊把對方鏈住，就可以脫離附身。「如果不把鐵鍊綁在鐵軌上，對方會天天附身在自己身上」。