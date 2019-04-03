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誆稱可買通法官詐騙30萬元 律師遭訴求重刑

2019-04-03 19:53中央社 台北3日電

姚姓執業律師先後向2名當事人謊稱可買通法官，成功騙取其中1名當事人新台幣30萬元。士林地檢署偵結全案，依詐欺等罪起訴姚男，並建請法院從重量刑。

士檢今天提供的新聞資料指出，姚姓律師民國104年間受溫姓男子委任擔任辯護人，謊稱認識台灣高等法院法官，可以新台幣30萬元買通法官換取緩刑，溫男因而支付30萬元。

姚姓律師收受30萬元現金後，隨即用來支應自身植牙費用。溫男事後被高院判刑3年6月未獲緩刑，姚男則推稱只有一個法官收錢，沒有辦法，溫男才知受騙。

105年間，姚姓律師受廖姓男子委任打民事訴訟，案件由士林地方法院審理。姚男向廖男佯稱不要以為穩贏、要買保險，暗示要以200至250萬元行賄法官。

廖姓男子雖未付錢，但懷疑法官操守不佳，因而聲請移轉管轄，再向法官表示姚姓律師聲稱可買通法官，全案因而曝光。

姚姓律師全盤否認，承辦檢察官調查全案事證，認定姚男涉犯詐欺、詐欺未遂罪，提起公訴。

起訴指出，「有錢判生，無錢判死」、「5%、10%司法官收賄」等謠言在群眾間廣為流傳，但絕大多數司法官及律師莫不盡忠職守，姚姓律師讓當事人誤以為可用金錢買通司法人員，嚴重斲傷司法形象，也對高院、士院法官，甚至全體司法人員信譽造成傷害。

檢察官建請法院審酌姚姓律師飾詞狡辯、態度不佳，予以從重量刑。

詐欺檢察官台灣高等法院
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