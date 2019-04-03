專騙甘苦人！警佈線搗破「快速貸款」詐騙集團

2019-04-03 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



專騙甘苦人！王姓「假貸款」詐騙集團女首腦聯手邵姓乾兒子，在臉書刊登貸款訊息，騙取心急借貸的甘苦人上鉤，假意宣稱能辦理貸款，騙得帳戶資訊，先行收取3萬7千元代辦費，得手後再將被害人存簿、提款卡賣給詐騙集團行騙，導致被害人損失財物又淪為人頭帳戶，苦不堪言。基隆地檢署指揮偵辦，警方一舉搗破詐騙集團，逮獲長期藏匿大陸廈門的主嫌，全案依法送辦。

基隆市警察局刑大科偵隊、刑事局第九大隊第一隊獲報，有民眾見臉書跳出主打「快速貸款」的辦貸訊息，且有宣稱絕不事先收費，直到繳入帳戶個資並匯款後，才驚覺受騙，受害苦主多達20餘名。

其中一名40歲陳姓單親媽媽處境尤其淒慘，從事服務業的她，月薪不過2萬餘元，想到求學階段的孩子要繳學費，用錢壓力大，讓她走上貸款路，礙於銀行借貸條件嚴苛，才轉而找上「快速小額貸款」；詐騙對口趁勢索取3萬7千元代辦費，陳婦面有難色，歹徒竟還擺高姿態，稱「不借拉倒，去找地下錢莊借吧」，陳婦只好硬著頭皮向親朋好友借錢應急，沒想到一步步落入詐騙圈套。

警方獲報鎖定53歲王姓女子涉嫌重大，疑似藏匿廈門操盤，再由24歲乾兒子邵姓男子負責接頭，下游車手遍佈中、南、東部；警方循線逮獲25名詐騙集團下游成員，並監控得知王嫌將返台重新招兵買馬，認為機不可失，埋伏拘捕王姓主嫌，訊後依洗錢防制法及加重詐欺等罪嫌移送法辦，瓦解遊走兩岸的詐騙集團。