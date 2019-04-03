誣指馬英九收頂新2億政治獻金 周玉蔻確定要賠180萬

2019-04-03 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



前總統馬英九認為媒體人周玉蔻透過新聞、節目、臉書指他收受頂新集團2億元毀損名譽，提告求償1000萬元並登報道歉。一審法院判周免賠，馬上訴；二審認為周沒進一步查證傳聞是否屬實，侵害馬名譽權，判她賠180萬元並在四大報刊道歉啟事。最高法院今天駁回上訴，全案確定。

馬英九指控，周玉蔻2014年12月17日起，先在政論節目上稱「國民黨有收頂新魏家二億元政治獻金」，指黨中央有人是頂新門神，之後在臉書上寫「馬總統競選團隊在選舉期間，有收受法令規範以外捐款獻金2億元。」接著在電子報上加碼「拿了頂新集團秘密『獻金』的，正是馬英九總統，馬團隊的頭頭」。

馬英九律師曾指出，特偵組已調查無不法，周玉蔻應舉證說明或負查證義務，如果三、五個名嘴彼此附和就不構成誹謗，社會豈能接受。刑事部分，周玉蔻被認定誹謗馬英九，被判拘役50天定讞，得易科罰金5萬元定讞。

民事部分，馬英九主張，周玉蔻透過電視、新聞、臉書講他2012年競選總統時，透過中華開發前總經理胡定吾，收受頂新魏家捐助的2億元政治獻金至總統府，讓頂新魏家成為總統府的親密夥伴，給予頂新魏家特權、差別待遇，導致不知情的大眾信以為真，嚴重損害他的名譽權，要求周玉蔻賠償180萬元，並在四大報登報道歉。

周玉蔻則抗辯，她並沒有故意損害馬英九的名譽，也曾向謝國樑、吳子嘉、胡忠信等人查證，政府處理食安風暴對於頂新魏家有特殊待遇，有可能是因選舉時收取巨額政治獻金有關。她的報導是基於重大公益議題作評論，並沒有惡意。