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北市高中傳男職員性騷擾案 再爆6年前就有人受害

2019-04-03 17:04聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市大同區一所高中上周驚傳男職員以職務之便性騷擾3名女教師；北市議員陳怡君今天指出，該男職員5、6年前在北投區一所國中就至少對3名女職員上下其手，根本是嚴重累犯，教育局應進一步調查、加重懲處，避免類似問題重演，甚至影響學生安全。

教育局表示，男職員近來3起性騷擾案都被認定屬實，也已懲處，男職員過去待過的學校是否有類似事件，將請各校了解；但要成案調查，仍需受害人主動提出申訴，雖時間越久，人證、事證會越難取得，若查證屬實仍可懲處。

大同區高中一名男職員近來陸續遭3名女教師控訴，於105年、去年度刻意拍人肩膀、摸或拉手臂等習慣性吃豆腐行為；校方今天也表示3案經性平會調查後，性騷擾都被認定屬實，男職員今年4月也確定被記3申誡並提書面道歉。

不過，陳怡君指出，該男職員不只近年才有性騷擾行為，5、6年前在北投區一所國中也對女職員伸出鹹豬手，至少也有3人受害；教育局、校方都應主動追查、設法避免再有受害者出現，何況學校還有年輕學子也可能成受害者。

2名當時北投區國中的受害女職員今天也決定站出來揭露男職員的惡行，她們指出，得知得知大同區高中發生性騷擾案後，發現是過去性騷擾她們的人，因此她們對於5、6年前沒有勇氣反映問題感到自責與難過。

1名女職員回想過去被性騷擾的過程還流淚，她說，該男職員總會露出奇怪的笑容，刻意站在蹲姿女性的身後，女性站起時正好會碰撞栽入懷中，又借指導名義接近，用手掌、手臂摸觸大腿、腋下、胸部周圍；當時因她只是約聘人員才選擇忍受；如今除對男職員持續在別處性騷擾女性感到憤怒，也想聲援事件受害者，才選擇出面指控。

記者致電男職員所在高中，但校方則回應男職員今天請假，因此無法取得男職員回應。

北市大同區一所高中上周驚傳男職員性騷擾女教師；北市議員陳怡君（左起）今天指出，該...
北市大同區一所高中上周驚傳男職員性騷擾女教師；北市議員陳怡君（左起）今天指出，該男職員5、6年前在北投區一所國中時也有女職員受害；而受害人今天也出面指控。記者翁浩然／攝影
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