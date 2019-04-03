報復室友「害失眠」卻燒死瘖啞婦 得賠她女兒100萬

2019-04-03 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



原在台北市環保局清潔隊工作的張建興，不滿李姓室友的噪音吵到他無法入睡，縱火報復，卻害住在同層的謝姓瘖啞婦人無辜喪生，另有7人受傷。台北地院、高等法院皆依殺人罪判張18年徒刑，謝婦女兒要求張賠償精神慰撫金130萬元，高等法院今判張應賠償100萬元確定。

張建興和李姓男子都在龍江路租屋，兩房相鄰，去年3月1日凌晨時，張不滿李製造噪音，兩人衝突。李找「二房東」出面處理，「二房東」是李的親戚，當場要求要張搬走，張起意報復。

張先撿一只空塑膠桶，再到加油站買200元汽油，折回租屋處縱火。失火處為集合式住宅，李姓男子聽到門外有人潑灑流質物體、點火的聲響，開門察看，目睹張建興縱火後轉身逃逸，火勢迅速蔓延，濃煙密佈。

李大聲呼救、警告其他房客逃生，因火勢過大，他從後陽台鐵窗破洞爬出逃生。但住在張建興房間對門的謝姓女房客因吸入含大量一氧化碳的高溫氣體而中毒，身體近百分之百燒灼傷，休克死亡。警方調閱監視器，循線拘提張建興。

張建興上訴時表示，因一時氣憤而縱火，沒想殺人。但他買了200元汽油，還將汽油潑灑在木質桌子和衣物等易燃物品上再引火燃燒，高院認為張根本不顧這棟住宅房客、住戶生死，殺人犯意明確，判他18年徒刑。

死者蔣姓女兒提侵權行為損害賠償訴訟，要求張賠130萬元。