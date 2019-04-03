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報復室友「害失眠」卻燒死瘖啞婦 得賠她女兒100萬

2019-04-03 16:40聯合報 記者王宏舜╱即時報導

原在台北市環保局清潔隊工作的張建興，不滿李姓室友的噪音吵到他無法入睡，縱火報復，卻害住在同層的謝姓瘖啞婦人無辜喪生，另有7人受傷。台北地院、高等法院皆依殺人罪判張18年徒刑，謝婦女兒要求張賠償精神慰撫金130萬元，高等法院今判張應賠償100萬元確定。

張建興和李姓男子都在龍江路租屋，兩房相鄰，去年3月1日凌晨時，張不滿李製造噪音，兩人衝突。李找「二房東」出面處理，「二房東」是李的親戚，當場要求要張搬走，張起意報復。

張先撿一只空塑膠桶，再到加油站買200元汽油，折回租屋處縱火。失火處為集合式住宅，李姓男子聽到門外有人潑灑流質物體、點火的聲響，開門察看，目睹張建興縱火後轉身逃逸，火勢迅速蔓延，濃煙密佈。

李大聲呼救、警告其他房客逃生，因火勢過大，他從後陽台鐵窗破洞爬出逃生。但住在張建興房間對門的謝姓女房客因吸入含大量一氧化碳的高溫氣體而中毒，身體近百分之百燒灼傷，休克死亡。警方調閱監視器，循線拘提張建興。

張建興上訴時表示，因一時氣憤而縱火，沒想殺人。但他買了200元汽油，還將汽油潑灑在木質桌子和衣物等易燃物品上再引火燃燒，高院認為張根本不顧這棟住宅房客、住戶生死，殺人犯意明確，判他18年徒刑。

死者蔣姓女兒提侵權行為損害賠償訴訟，要求張賠130萬元。

高院民事庭認為，張承認放火導致謝婦死亡，謝婦死時才53歲，蔣女22歲就失去母親、沒了母愛，合議庭考量母女情誼、女兒所受的痛楚，以及雙方身分、教育程度、地位、經濟能力，認為120萬元是適當金額；因原告已向台北地檢察署犯罪被害人補償審議委員會申請遺屬補償金20萬元，扣掉20萬元後，判張應賠償100萬元本息。

原在台北市環保局清潔隊工作的張建興，不滿李姓室友的噪音吵到他無法入睡，他縱火報復...
原在台北市環保局清潔隊工作的張建興，不滿李姓室友的噪音吵到他無法入睡，他縱火報復，導致住在同層的瘖啞婦人葬身火窟，一、二審皆依殺人罪判他18年徒刑，民事部分應賠死者女兒100萬元確定。 報系資料照片／記者王宏舜攝影
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