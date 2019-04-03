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女子監獄也有溜滑梯遊戲區！矯正署：監獄人性化

2019-04-03 16:40聯合報 記者張弘昌╱即時報導

法務部矯正署桃園女子監獄，去年1月成立親子園地，讓攜3歲以下子女入監或懷孕收容人，有專屬的育兒親子空間，今年4月增設戶外幼兒遊戲區及日間外出幼兒園就學方案。同時也設置養生復健區及搭配開設「長期照護班」，成為全國首座「老有所養、幼有所長」的人性化監獄。

法務部部長蔡清祥，非常重視受刑人家屬的支持功能，以及對受刑人家庭的援助與鼓勵，今天親臨主持親子園地幼兒遊樂區啟用典禮。蔡清祥表示，親子園地、戶外遊戲器材，以及娃娃車到監載送2歲以上幼兒外出就學，可以讓隨母入監幼童，能有更優質的成長學習環境，親子關係也更加緊密，確保孩童權益。

法務部矯正署有鑑各女子監獄，常有隨母入監之幼兒，為維護幼兒成長環境及照料，在北中南女監延聘全職保育人員，於每日開封時段，提供兒童照護示範及進行親職教育活動。　　

桃園女子監獄去年1月成立「親子園地」，將全監攜子女入監之17名收容人及12名懷孕收容人集中照顧，由專業的保育員陪伴，教導母親育兒技巧，並開設各類親職團體課程，訓練幼兒之覺統合活動，也定期安排戶外教學行程。

桃園女子監獄典獄長蔡永生，更結合社會大眾的善心善款，與中國信託反毒教育基金會共同合作，今年4月在親子園地戶外廣場設置「幼兒遊樂區」，區內備有大型溜滑梯、操作遊具組、軟墊運動場等適合兒童的活動器材。　　

此外，桃園女子監獄4月1起辦理2歲以上子女，日間外出幼兒園就學方案，由專業教育人員指導幼兒各項身心發展，減少受監所次文化影響，有利其身心成長。

一方面照護收容人的幼齡子女，典獄長蔡永生也同樣重視，年長與身心障礙收容人的生活照顧。因此，在桃園女子監獄設立「養生復健園區」，提供收容人身心靈復健。

桃女監也搭配年長者照顧，開設「長期照護班」讓其他收容人學習看護技術、取得專業證照後，安排至中壢區懷寧內科診所附設護理之家、桃園市私立佳安老人長期照顧中心監外自主作業，及協助照顧年長或無法自理生活的收容人，達成兼顧老幼、人性化的矯正目標。

桃園女子監獄設親子園地，讓攜子女入監及懷孕收容人，有專屬育兒空間外，也在戶外增設...
桃園女子監獄設親子園地，讓攜子女入監及懷孕收容人，有專屬育兒空間外，也在戶外增設幼兒遊樂區。記者張弘昌／攝影
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桃園女子監獄設親子園地，讓攜子女入監及懷孕收容人，有專屬育兒空間外，也在戶外增設...
桃園女子監獄設親子園地，讓攜子女入監及懷孕收容人，有專屬育兒空間外，也在戶外增設幼兒遊樂區。記者張弘昌／攝影
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桃園女子監獄設親子園地，讓攜子女入監及懷孕收容人，有專屬育兒空間外，也在戶外增設...
桃園女子監獄設親子園地，讓攜子女入監及懷孕收容人，有專屬育兒空間外，也在戶外增設幼兒遊樂區。記者張弘昌／攝影
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法務部部長蔡清祥，重視受刑人家屬支持功能及對受刑人家庭的援助，今天親臨桃園女子監...
法務部部長蔡清祥，重視受刑人家屬支持功能及對受刑人家庭的援助，今天親臨桃園女子監獄，主持親子園地幼兒遊樂區啟用典禮。記者張弘昌／攝影
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