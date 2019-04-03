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司法黃牛！律師詐當事人 30萬買通法官判緩刑

2019-04-03 16:37聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

一名姚姓執業律師向當事人稱，可用30萬買通台灣高等法院法官，詐欺得逞後，拿現金植牙，沒想到短期內，姚涉嫌再向廖姓當事人2度暗示，可用2百萬行賄士林地方法院承審法官，廖誤信說詞，具狀向法院聲請移轉管轄，並在開庭時，供出律師行徑。士林地檢署日前偵查終結，以詐欺、詐欺未遂2罪提起公訴，因律師犯行傷害全體司法人員信譽，建請法院從重量刑。

士林地檢署檢察官日前接獲士林地院法院告發，一間返還房地案的廖姓當事人，在106年1月10日開庭時稱，律師暗示可用2百萬行賄法官，懷疑承審法官操手不佳，才會具狀聲請移轉管轄。檢方收案後，懷疑律師不僅涉此一案，傳喚10多名曾委任姚律師的當事人，發現温男已遭詐騙。

前移民署專勤隊隊員温姓男子，利用職務縱放外籍勞工，收取不法費用3萬5千元，104年12月間姚擔任此貪污案辯護人，2人在大安區一家麥當勞討論案情，姚自稱，認識台灣高等法院法官，所設的案件可用30萬元買通法官判緩刑。

溫信任姚的說法，向兄長借款55萬元，温在105年2月2日提領30萬，並在麥當勞面交給律師，姚則將款項拿去植牙，花用殆盡。温男付錢後，卻沒成功換取緩刑，遭高院判處3年6月徒刑，姚事後稱，高院3個法官，「只有1個法官有收錢」。

廖男和姚律師也在同一家麥當勞討論案情，姚涉嫌向廖稱，「需要做一些努力、不要以為穩贏，要去買保險」，暗示須行賄士林地院承審法官，廖擔心案情，緊接詢問需要多少錢，姚開出200至250萬元價碼。

同年在士林地院內湖辦公大樓，姚又向廖詐稱，前一晚和從士林地院退下的同學吃飯，同學看過書面資料後說官司會輸，再度暗示需要行賄法官。廖因而誤信，懷疑法官操守，具狀向士院申請移轉管轄遭駁回，姚因廖男沒付錢，同年8月26日具狀向法院表示已解除與廖的委任關係。

姚供稱，向溫收取30萬，包含上訴最高法院費用10萬、提告偽證罪費用10萬，偽證案向高檢署聲請再議8萬、律見費2萬，廖案則是當事人想打聽法官風評，想花點費用贏官司，自己沒有答應，矢口否認詐欺等犯行。

檢察官傳喚多名當事人，温稱交給律師的款項有30萬行賄法官費、二審律師費7萬5千、提告偽證費8萬、上訴三審費用2萬元。黃姓當事人證稱，律師曾說「可打點承辦檢察官」。

檢察官認為，姚對於30萬元款項用途，數度翻異前詞，再參考姚的測謊鑑定結果呈現不實反應，認為供詞可信性甚低。温案在一審、二審均採認罪答辯，三審卻要爭取無罪判決，訴訟策略不符常情。

檢察官依照當事人說法，認為姚的犯罪模式大致相符，藉口買通司法人員，向當事人收取大量金錢，建請法院審酌被告身為律師，卻讓當事人誤信金錢可以買通司法人員，無形中傷害士林地院、台灣高等法院承審法官及全體司法人員。

檢察官指出，姚到案後，除了杜撰不合理的訴訟策略，還對當事人提出人格攻擊，藉此逃避追訴，依照詐欺取財、詐欺取財未遂2罪嫌，提起公訴，建請法院從重量刑。

士林地檢署偵查大樓。本報資料照片
士林地檢署偵查大樓。本報資料照片
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