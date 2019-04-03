突發敗血症釀車禍又肇逃 病駕駛獲法官同情減刑

2019-04-03 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



基隆市葉姓男子罹患敗血症，去年11月間駕車途中突然感到血壓過低，一陣不舒服，猛然切出車道，撞上路邊行人，導致行人頭部、四肢多處擦傷，下背部挫傷，第四腰椎還疑似骨折，跌坐在地、哀嚎不斷，沒想到葉男卻駕車離去，獨留傷者自行報警。基隆地方法院近日審結，依過失傷人、肇事逃逸等罪，分別判處拘役30日、有期徒刑6月，得易科罰金3萬元。

檢警調查，葉姓男子當時沿新豐街行駛，卻因血壓低、身體不適，不小心駛出車道邊線，未察路旁有人經過，從後方擦撞張姓行人致傷，又沒留待肇事現場靜候警方到場，旋即逃逸，認定葉男應注意、能注意而未注意，有明顯過失，且過失行為致人受傷。

葉姓男子到案堅決否認肇事逃逸犯行，辯稱一時血壓低，才會偏離車道、撞上路人，當下根本不知道自己肇事，也不知道有路人受傷，才會直接離開車禍現場，隨後到工地上班仍非常不舒服，工頭還要他坐著休息；隔日他還在家昏睡一整天，直到友人發現他不對勁，強制把他送急診、住加護病房，才知得了肺炎、敗血症併發急性呼吸衰竭，趕緊轉診開刀，1周後才出院。

基隆地方法院審理指出，葉男明知身體不舒服仍執意駕車，也不願臨停稍作休息，肇事後還繼續行駛，明顯有過失；即便葉男供稱不知情，但自小客車後照鏡因撞上行人折回，法官認定撞擊力倒不小，駕駛應該不至於沒發現，且葉男肇事後還有明顯減速，不足以推脫「不知情」。