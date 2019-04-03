慣竊垂降闖空門搜刮2店家得手30萬 落網辯：欠債

2019-04-03 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



62歲慣竊黃姓男子今年3月底駕車北上到新北市永和區訪女，趁凌晨當蜘蛛人從公寓頂樓垂降至兩間店家闖空門行竊，搜刮得手現金近30萬元，隨即駕車躲回彰化住處躲藏。警方依車號追人，今天在彰化逮捕黃嫌到案，起出贓款1萬餘元及作案用油壓剪等工具。黃嫌辯稱因患有心臟病負債120萬元，無力償還才會四處行竊。警方訊後依竊盜罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

永和警方今年3月25日獲報，永和區永和路一間飲料店及手機維修店報案，遭竊賊闖入行竊，經清點分別遭竊現金17萬元及13萬元。警方現場採證，發現竊賊疑似從頂樓垂降，再從逃生口及破壞鐵窗侵入行竊，還以衣服將監視器遮住，避免行竊身影被錄下。

警方調閱周邊監視器畫面，發現竊賊犯案得手後，立即開汽車逃離現場，依車號查出設籍彰化縣，有竊盜前科的62歲黃姓男子涉有重嫌，依車籍地址於今天持彰化地檢署拘票前往逮捕黃嫌到案。