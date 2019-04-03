查緝私菸報獎有瑕疵 海巡署貪官仍重判10年

2019-04-03 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



海巡署宜蘭機動查緝隊前中校分隊長沈大祥等人，被控接獲走私香菸情資後，製作假的檢舉筆錄，詐領走私案的破案檢舉獎金千萬；台北地院經3年審理，今天依8個貪汙罪判沈大祥有期徒刑10年，褫奪公權5年，犯罪所得737萬元沒收。

同案，合議庭另判處宜蘭機動查緝隊前隊長張志勇有期徒刑4年，褫奪公權1年；判基隆查緝隊前分隊長江承宏有期徒刑7年，褫奪公權2年；全案另有汙點證人判有期徒刑2年，緩刑5年，褫奪公權1年。本案還可以上訴。

合議庭指出，沈大祥等人造成絕大多數兢業、守法的海巡人員蒙羞，考量沈等人是求有效查緝私菸，加上走私私菸消息難以取得，除線民的法定給予，查緝員也需花金錢與線民培養關係，在此情形下，公務員薪資根本難支應，才萌生歹念。

判決指出，本案3年前案發時，海巡署對查緝私菸的獎勵制度設計確有瑕疵，獨厚檢舉人，但稽考上卻並未相應落實，容易使出生入死但心志不堅甚至別有所圖的查緝員上下其手，不過，仍然不能充作被告解免罪責的藉口。

台北地檢署指控，沈大祥等人明知同一檢舉案，已向其他機關申領獎金後，不得再向海巡署申請重複獎勵，卻利用審核獎金機制的漏洞、檢舉人均以代號並彌封個資的機會，夥同線民詐領檢舉獎金。

沈大祥等人涉嫌在2009年12月至2013年9月間，製作線民的不實檢舉筆錄，再於查獲私菸案件後，製作不實函文，向各縣、市政府申請獎金。

檢方指控，沈大祥等被告藉財勝發號、南海66號、金峰號、龜山倉庫、大寅8號、富祥8號、聯勝發號、豐瀧號等漁船等8案，先後詐領1130萬408元，扣稅後不法所得為904萬327元，不過，法院審理時，相關犯罪所得已被重新認定。