新北議員陳科名涉貪案 清潔隊員、業者羈押禁見

2019-04-03 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北市議員陳科名。本報資料照片 分享 facebook

新北市議員陳科名涉嫌替特定建商施壓關說，藉空殼公司收取回扣，因涉犯重罪，且有串證之虞，被新北地院裁定羈押禁見，3名同案被告蔡怡辰、徐士健、張志貴則10萬到200萬元不等金額交保；裁定出爐後，陳科名和檢方都提出抗告，高院日前駁回陳科名抗告，蔡、徐、張3人則發回重裁。新北地院今再開羈押庭，稍早裁定蔡等人羈押禁見。

高院發布新聞資料指出，陳科名為新北市議員，審核預算、議決議案為他的法定職權，本案依通訊監察譯文所示，陳科名有在電話中對城鄉局人員揚言刪除預算的行為，陳科名也承認有此行為。

另外，陳科名坦承他有受託為某公司向新北市政府催辦審照，他所投資或相熟公司也有自這家公司承包工程或收受贊助，因此抗告意旨非屬職務上行為及不具對價關係等語，難認有理。

至於蔡怡辰等人，高院認為原裁定未說明具保即可防範串證的理由，有理由不備的違法，因此撤銷原裁定，發回重裁；新北地院今天下午再開羈押庭， 稍早裁定3人羈押禁見。

新北地院指出，蔡、徐、張3人分別涉犯行使登載不實業務文書罪、圖利罪和公務員違背職務行賄等罪，審酌相關證據資料後，足認3人嫌疑重大，再加上3人前後供述不一，顯有串證之虞，因此認定有羈押的必要。