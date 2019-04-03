遭戴綠帽摩鐵抓姦 人夫獲賠10萬元

2019-04-03 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



王姓男子去年6月間懷疑妻子紅杏出牆，跟蹤妻子與張姓男子到摩鐵開房間，2人在房內待了40分鐘後一同離開，王從後方跟追攔下2人，妻子承認外遇，與張發生性關係，但男方否認，要求王舉證。台南地院認2人同赴摩鐵休憩，應有相當親密程度的男女感情交往關係，足以傷害家庭美滿，判張須賠10萬給王，可上訴。

王主張，去年年6月26日晚間9時許，張與妻子一同前往台南市1家摩鐵開房間，在房內待了40分鐘，2人一起從摩鐵離開。王自後方跟追至安南區，才將2人攔下。

王當場質問2人有無發生性關係，妻子承認外遇，與張發生性關係。王認張明知妻子已婚，2人仍一同前往摩鐵發生性關係，破壞圓滿的家庭婚姻生活，身心受到巨大創傷，痛苦異常，向張提告，求償30萬元精神慰撫金。

然而，張表示，他與王妻確實一同前往摩鐵，但兩人是開房間、純聊天，沒有發生性行為。他主張，王無法舉證，法官應駁回其請求。