親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
邱太三關說疑雲
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

開嗆韓國瑜 柯文哲：賣水果不會解決我們的問題

北市南港CITYLINK大樓火警 点爭鮮油鍋起火疏散20人

遭戴綠帽摩鐵抓姦 人夫獲賠10萬元

2019-04-03 14:35聯合報 記者邵心杰╱即時報導

王姓男子去年6月間懷疑妻子紅杏出牆，跟蹤妻子與張姓男子到摩鐵開房間，2人在房內待了40分鐘後一同離開，王從後方跟追攔下2人，妻子承認外遇，與張發生性關係，但男方否認，要求王舉證。台南地院認2人同赴摩鐵休憩，應有相當親密程度的男女感情交往關係，足以傷害家庭美滿，判張須賠10萬給王，可上訴。

王主張，去年年6月26日晚間9時許，張與妻子一同前往台南市1家摩鐵開房間，在房內待了40分鐘，2人一起從摩鐵離開。王自後方跟追至安南區，才將2人攔下。

王當場質問2人有無發生性關係，妻子承認外遇，與張發生性關係。王認張明知妻子已婚，2人仍一同前往摩鐵發生性關係，破壞圓滿的家庭婚姻生活，身心受到巨大創傷，痛苦異常，向張提告，求償30萬元精神慰撫金。

然而，張表示，他與王妻確實一同前往摩鐵，但兩人是開房間、純聊天，沒有發生性行為。他主張，王無法舉證，法官應駁回其請求。

台南地院認為，張被控涉通姦，需由王舉證，僅依通話明細單及訊息內容等，不足以證明兩人有通姦事實。然而，張與王妻一起到摩鐵休憩，已逾越一般異性朋友正常交往範圍，有相當親密程度的男女感情交往關係存在，已破壞王及妻子共同生活的圓滿、安全及幸福。法官審酌雙方資力、社經等條件，判張應賠償10萬元給王。

台南地院認張與王妻2人同赴摩鐵休憩，應有相當親密程度的男女感情交往關係，足以傷害...
台南地院認張與王妻2人同赴摩鐵休憩，應有相當親密程度的男女感情交往關係，足以傷害家庭美滿，判張須賠10萬給王，可上訴。圖／本報資料照
分享

摩鐵外遇婚姻
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

李婉鈺認罪協商破局 法官要拘提張碩文妻子作證

2019-04-03 12:46

影／噁！拉屎在褲底還掏給警看 酒駕男遭開罰

2019-04-03 12:05

逆子叫母親下跪還搥打 母親傷心申請家暴令

2019-04-03 14:38

誤認店員找錯錢 酒醉男怒砸超商

2019-04-03 14:26

影／女子愛桃花心香 偷人原木材吃官司

2019-04-03 14:25

男藝術家居無定所遭通緝2個多月 要投案就遇上員警

2019-04-03 13:47

國民黨立委簡東明賄選案 更一審逆轉判無罪

2019-04-03 13:37

連刺女友心肺9刀致死 他辯「我殺人不可以嗎？」

2019-04-03 13:36

廢墟少年：高風險家庭少年的一場生存之戰

2019-04-03 12:46

制水閥鬆脫害婦人騎車慘摔 法院判水公司賠109萬

2019-04-03 11:48

批台北燈節得標廠商「惡劣」 陳景峻獲不起訴

2019-04-03 11:42

上百被害人投資黃金礦工 多層次傳銷吸金2919萬

2019-04-03 11:30

陸生周泓旭違反國安法 北檢追加起訴

2019-04-03 10:00

我們與惡的距離：承辦法官可以受訪嗎？

2019-04-03 09:51

打架就換警局長？該換的其實是政客的腦袋

2019-04-03 09:40

潑水吃上官司… 趕野狗 害騎士摔斷6肋骨

2019-04-02 23:59

當過風紀股長殺學妹免判死？ 法院千字怒斥斷章取義

2019-04-02 22:17

台中補鈔保全員監守自盜 吞1300萬露餡落跑被收押

2019-04-02 20:53

九合一首宗！高雄田寮里長賄選 判刑1年8月

2019-04-02 20:03

「蒙古」影射惹議 館長陳之漢興訟求償敗訴

2019-04-02 19:57

欲出售台貿與帛琉資產遭否決 中投：黨產會大人打小孩

2019-04-02 19:45

鐵鎚狠砸勒死母還冷血回房玩手遊 逆子判無期徒刑

2019-04-02 19:13

影／清寒單親媽為養3子女 鋌而走險闖空門被抓

2019-04-02 18:03

網紅辛尤里告女網友 法庭內嗆辣法庭外抓頭髮

2019-04-02 16:59

妙齡女抽脂身亡醫師遭判刑 最高法院今撤銷有罪判決

2019-04-02 16:43

「扁手不抖了、舌頭也不抖了…」 中監：持續蒐證評估中

2019-04-02 15:36

不滿提供住處卻失竊 談判破裂開槍示威

2019-04-02 15:27

名嘴范立達「被辭職」 TVBS得賠236萬、提撥42萬勞退金

2019-04-02 14:49

偷裝GPS案 華南銀行副董事長林知延逆轉改判拘役

2019-04-02 14:29

影／陳水扁影片激怒韓粉 警方跟著精神緊繃

2019-04-02 14:26

一周兩癡情女匯款給男友 連面都沒見過

2019-04-02 13:55

兒童節前夕救出受虐兒 全國唯一檢警婦幼平台建功

2019-04-02 13:53

騎單車路口遭曳引車輾 資收男血肉模糊慘死

2019-04-02 13:51

回收嬤撿「破雨衣」挨告 檢察官：誤認情有可原

2019-04-02 13:47

林知延改判拘役 二審認定GPS掌握不公開活動

2019-04-02 13:23

為何「開放法律見解」請求評鑑法官行不通？

2019-04-02 12:51

百博集團涉吸金 總監等3幹部遭聲押禁見

2019-04-02 12:46

「全台最貴停車場」4/23將第三拍 底價破100億元

2019-04-02 12:31

婦人潑水趕野狗 竟害無辜騎士摔斷6根肋骨

2019-04-02 12:18
看更多

熱門文章

「扁手不抖了、舌頭也不抖了…」 中監：持續蒐證評估中

2019-04-02 15:36

托嬰中心男嬰猝死監視器曝光 保母疑重壓導致窒息

2019-04-02 16:42

奧迪休旅車停歪了！ 他嗆車主反被鄉民指教三秘訣

2019-04-02 18:37

邱太三涉關說醫師逃漏稅 扯總統賦予司改職責

2019-04-02 21:04

小檢座1篇貼文 連環爆出驚天案

2019-04-03 00:31

國3苗栗西湖路段重大車禍 2人送醫急救不治

2019-04-02 21:58

貴婦奈奈吸金10億金流曝光 逃亡前內湖撒錢購5豪宅

2019-04-03 12:35

遭指涉關說案 邱太三請辭國安會諮委 總統尊重決定

2019-04-03 00:01

邱太三捲入關說案 願辭國安會諮委接受調查

2019-04-03 00:37

邱太三疑涉關說案 黃國昌批：無恥透頂

2019-04-02 19:47

檢長關說「事實」、「判斷」都錯？ 邱太三：願意辭職

2019-04-02 23:14

踹飛毛小孩老農找到了 激動批狗兒闖稻田搞破壞

2019-04-03 11:23

中科大驚傳女學生跳樓亡 死因警方釐清中

2019-04-02 14:52

踹飛幼犬！30秒虐狗影片曝光 令人髮指

2019-04-03 07:00

八字重剋走長輩？ 阿公頭七回來說話讓她淚崩

2019-04-02 22:04

有你就夠了！他貼出15年電鍋 竟吸引「老夥伴」大集合

2019-04-02 21:40

當過風紀股長殺學妹免判死？ 法院千字怒斥斷章取義

2019-04-02 22:17

KTV坐檯女郎被控通姦 辯他是我性服務客戶

2019-04-02 22:22

北市南港CITYLINK大樓火警 点爭鮮油鍋起火疏散20人

2019-04-03 14:03

寡婦搭上亡夫好兄弟 嗆元配「這種事一個銅板不會響」

2019-04-02 21:51

引燃關說風暴 桃檢公訴檢察官：期許不做綿羊讓人欺

2019-04-02 22:54

前營建署長葉世文收賄案 最高法院再判10年半徒刑定讞

2019-04-02 16:10

保母疑睡著壓死男嬰 托嬰中心：嬰兒死前還在玩遊戲

2019-04-02 21:13

獨／邱太三涉司法關說 馬英九辦公室說話了

2019-04-03 14:04

邱太三轉陳情沒關說？ 法界：檢方別再說「檢察一體」

2019-04-02 19:40

北高雄農十六特區豪宅溫莎堡 1634萬拍出

2019-04-02 20:56

母子憂沒錢安葬家人 暖男秒掏腰包幫處理

2019-04-02 16:46

影／中科大驚傳女學生墜樓 急救後仍宣告不治

2019-04-02 16:47

已婚長跑好手淪師生戀 帶14歲少女車震、旅館偷嘿咻

2019-04-03 12:51

黃國昌批邱太三「老鼠屎」 彭坤業鳳梨宴吃到日本料理

2019-04-03 10:44

劍青檢改：關說司法之惡不容姑息 彭坤業速送評鑑

2019-04-02 22:33

邱太三非首位涉關說法務部長 曾勇夫、蕭天讚都是先例

2019-04-02 23:06

涉逃漏稅名醫… 張煥禎熱心體育 爭議纏身

2019-04-03 00:34

兩年前被同學呼巴掌 兩年後為母則強、反霸凌呼回來

2019-04-02 22:09

網路賭博輸800萬 六福皇宮主廚淪為銀行搶犯

2019-04-02 17:02

桃檢代理檢察長勉勵公訴檢察官陳嘉義 請「放手去做」

2019-04-02 22:56

計程車左轉未禮讓斑馬線婦人撞倒在地 網友PO文痛批

2019-04-02 19:48

鐵鎚狠砸勒死母還冷血回房玩手遊 逆子判無期徒刑

2019-04-02 19:13

李婉鈺認罪協商破局 法官要拘提張碩文妻子作證

2019-04-03 12:46

高檢調查認定關說 彭坤業：我現在沒空，抱歉

2019-04-02 22:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top