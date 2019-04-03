男藝術家居無定所遭通緝2個多月 要投案就遇上員警

2019-04-03 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



曾是藝術家的邵姓男子因酒駕，遭高雄地檢署以不能安全駕駛為由通緝2個多月，但他因居無定所，輾轉從朋友之間才得知自己是通緝犯身分，他走在高雄前金區路上時，正好遇到派出所員警，向警詢問法院位置，被員警現場逮捕。

新興警分局自強路派出所於前天晚間9時許，員警陳瑋程、李啟維在前金區住家大樓附近巡邏時，遇到邵男主動向警方搭話，員警跟他談話後順便關心該民眾何事要前往法院，邵主動坦承自己遭到通緝。

據了解，邵男（58歲）有繪畫專業，曾在寫生教室教學，會在左營蓮池潭等地出沒，但放蕩不羈的個性讓他惹上不少麻煩，曾因苦無靈感、吸食大麻而遭逮捕。

邵也因與朋友小酌兩杯，偶有酒後失態、酒駕的情形，因與家人斷絕聯繫，至今已遭高雄地檢署通緝2個多月。

警方表示，現在無業的邵男四處流浪，留著相當有個性的小鬍子，並把自己打理得乾乾淨淨，難以想像是個流浪漢。