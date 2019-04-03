國民黨立委簡東明賄選案 更一審逆轉判無罪

2019-04-03 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



國民黨立委簡東明在2016年立委選舉涉嫌賄選，當時涉案人數達162人，一審屏東地院判簡東明違反選罷判5年6月、褫奪公權6年，二審高雄高分院審理改判簡東明依投票行賄罪處有期徒刑4年、褫奪公權4年，簡東明等12人上訴，更一審高雄高分院改判簡東明無罪。更一審認為，簡東明發給輔選幹部、選舉工作人員的錢，是選舉的工作費用，不是賄款，全改判無罪，全案仍可上訴。

屏檢調查，國民黨屏東縣三地門鄉黨部主任馬昭明等人在2015年立委選舉期間，以工作費名義交付1500至3000元不等現金，委由輔選幹部轉交給具投票權的選民，涉嫌替立委簡東明買票，包括簡東明的兒子簡英偉也涉案。

二審判決，簡東明在2015年12月11日，在屏東縣潮州鎮三合路的聯合競總部，假借工作費的名義，轉交現金12萬3千元給馬，馬隨即以假借工作費名義，親自向樁腳王姓男子等6人，交付現金賄賂，以工作費，約定在選舉時投給簡東明，王等6人明知馬為簡東明輔選團隊成員，收下賄款。上百名涉案的樁腳、選民，二審改判無罪或緩刑不等。