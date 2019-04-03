連刺女友心肺9刀致死 他辯「我殺人不可以嗎？」

2019-04-03 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市民呂男不滿黎姓女友要與他分手，兩年前往她的住處，持刀猛刺她的心肺要害9刀，殺死她後再畏罪跳樓自殺，致雙腿骨折，法官審理時，他供稱「我殺人不可以嗎？因為那個女的是我想殺的」，台中地院今天依殺人罪將他判刑14年，褫奪公權5年。

台中地院開庭時，60歲的呂男供稱「我殺人不可以嗎？因為那個女的是我想殺的，那個女的本來對我很好，後來對我不好，感情上的事情很多。足證他與被害人爭吵後，一時氣憤難平，持刀朝被害人胸部、背部猛刺多刀，殺人犯意甚堅，至為明確。

合議庭審酌，呂男與被害人原為男女朋友，因被害人提出分手，持刀猛刺被害人胸部及背部多刀，手段兇殘，殺意甚堅，導致被害人死亡，並造成被害人家屬突失至親無可彌補之傷痛。呂男目前行動不便，無法自理生活，須專人長期照顧日常生活起居，予以判刑。

判決書指出，呂男與黎女原為男女朋友，黎女與友人阮女共同在豐原區信義街透天厝1樓開設小吃店，黎女並居住在3樓房間。因黎欲結束其呂間之關係，乃漸與呂輝龍疏遠，惟呂不願分手。

呂男於106年10月2日晚間，至小吃店質問黎女為何不接電話，經黎女安撫後離開，又於同日深鄉，再度至小吃店要求黎女打電話給他，黎允以下班後連絡呂，呂始離去。

同月3日凌晨，呂打電話給黎女，黎女未接電話，他就持刀前往黎女住處，持刀朝她的心肺要害，連致9刀，刀刀致命，致黎女當場死亡，而呂嫌殺害她後，從該屋3樓陽臺跳下，墜落1樓地面，而受有股骨頸骨折、足踝關節內、外或後踝之雙踝或三踝骨折等傷害。