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李婉鈺認罪協商破局 法官要拘提張碩文妻子作證

2019-04-03 12:46聯合報 記者王聖藜╱即時報導

李婉鈺今天為妨害公務等案出庭，批檢方浪費資源。記者王聖藜/攝影
李婉鈺今天為妨害公務等案出庭，批檢方浪費資源。記者王聖藜/攝影
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前新北市議員李婉鈺被控妨害公務、強制未遂罪，偵查檢察官求處不得緩刑，台北地院審理，李女一度不認罪，但希望司法資源不再浪費，同意提認罪協商條件，公訴檢察官回報後，拒絕與李協商；法官決定拘提前立委張碩文妻子林玲玉下月22日出庭作證。

台北地檢署指控，前年11月28日晚間9時，李婉鈺藉口鄉親來訪，打電話邀約張碩文飲宴遭拒，酒後於29日凌晨前往張住處按大廈電鈴長達12分鐘、上樓拍張家鐵門。

據檢方指出，張碩文的鄰居不堪受擾報案，與李婉鈺發生口角，李婉鈺後來與大安分局林泰安、王重羲2警發生衝突，猛按電鈴則被控強制屋內的林玲玉，依強制未遂、妨害公務罪嫌起訴，檢察官還建議法官就妨害公務罪判刑8月以上，意在不讓李婉鈺有緩刑機會。

法院開庭，日前傳喚張碩文作證，有意改採簡易判決，讓案件終結，條件是李女應提協商條件；李本月18日具狀提出「判拘役30日、1日折算罰金1000元、緩刑2年、繳公庫10萬元」的條件，承認犯下強制未遂、妨害公務2罪，狀子庭呈法官、檢察官。

不過，公訴檢察官與偵查檢察官討論後，今天蒞庭表示「因李婉鈺犯後態度不好，不與她協商」，並請求法官依起訴書建議的刑度量刑，協商告破局。

李婉鈺告訴法官，她本來就沒有認強制未遂罪，檢方一開始起訴就不是事實，但檢方始終堅持在自己撰寫的故事，要問的是「強制未遂罪的被害人在哪裡？」；她說，上次開庭是因在法官勸諭下，才同時對於2罪認罪，既然檢方否決她的條件，「那我不認強制未遂罪！」

由於檢方聲請傳喚張碩文妻子林玲玉作證主詰問，法官日前已傳喚過林，但林赴美請假，法官今天擇訂下月22日拘提林玲玉作證，再就李婉鈺被控強制未遂案情查證。

李婉鈺檢察官張碩文
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