影／噁！拉屎在褲底還掏給警看 酒駕男遭開罰

2019-04-03 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市王男酒後內急想大便，竟酒駕開車找廁所，被警方攔查下王男不爽大喊，「我要棒賽！(台語，我要大便)！」、「我要大給你看嗎？」，右手隨即伸進褲底，挖出一坨濕熱的咖啡色糞便在手上，「我ㄘㄨㄚˋ在褲底我有騙你嗎？」現場空氣糞味四溢，但因王男酒測值達0.21毫克，警詢後依違反道路交通管理處罰條例開單舉發。

台中市王男(35歲)前天酒後在路上走路搖晃，遭台中市警局第一分局繼中所員警關心，因無其他情事便讓王男離開。

15分鐘後，員警林志叡、林志龍在路口停等紅燈，發現王男竟酒後駕車，王見號誌變成綠燈，開車逃逸，警方沿路尾隨，直到公園路與平等街口停等紅燈，大聲喝斥王男下車。

王男下車態度卻十分囂張，說內急想大便才開快車找廁所，不停大喊，「我要棒賽！(台語，我要大便)」、「要我大給你看嗎？」，警方說不用，但王男逕自將右手伸入褲底，挖出一坨溼溼熱熱的咖啡色糞物在手上，不停朝員警靠近，現場臭味四溢，王還叫囂「我ㄔㄨㄚˋ在褲底我有騙你嗎？」