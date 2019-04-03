制水閥鬆脫害婦人騎車慘摔 法院判水公司賠109萬

2019-04-03 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



屏東縣鍾姓婦人3年前騎機車經過屏東市區道路，因路面圓形制水閥盒蓋子鬆脫，鍾姓婦人騎機車輾過時，閥蓋彈出，鍾婦人車倒地受傷，休養5個月無法工作。鍾姓婦人提告國賠140多萬元，一審屏東地院認為水公司沒有善盡查修，造成婦人受傷，判水公司賠償109萬元，上訴後，二審高雄高分院維持原判，全案定讞。

鍾婦起訴主張，2016年8月22日凌晨2點多，她騎機車經過屏東市區道路，因路面設置的圓形制水閥盒，因閥蓋鬆脫未經查修，導致機車碾壓後，閥蓋彈出地面，造成鍾婦人車倒地，送醫後有創傷性顱內出血、右側鎖骨骨折、右側第2至8肋骨骨折併血胸、右側骨盆恥骨骨折等傷害，休養5個月無法工作，要求未盡責維修自來水公司要賠償醫療費、看護費及慰撫金等共140多萬元。

自來水公司主張，該公司負責經管需巡視的閥盒有4、5千個，且定有維護保養巡查制度，本案發生並無故意或重大過失，且鍾婦受傷不算嚴重，請求賠償的金額也過高等。