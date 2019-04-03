翁啟惠捲入浩鼎案被記申誡 原因是他犯了這2項違失

2019-04-03 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



前中研院長翁啟惠捲入浩鼎案，監察院2017年通過彈劾，將他移送公務員懲戒委員會，公懲會曾裁定在一審判決前停審，而去年底翁啟惠獲判無罪確定，公懲會也續行審理，今天判決翁啟惠記申誡。

監察院認定翁啟惠有8項疏失，包括沒有據實申報財產、未揭露利益衝突情事、應允收取150萬股、低價認購3000張浩鼎股票、委託浩鼎董事長張念慈買股、不當協助張念慈成立的潤雅公司派員至中研院無償學習技術、逕行以個人名義私下與潤雅公司簽訂材料移轉契約、對外發表攸關浩鼎公司及解盲評論，公開謊稱未購買浩鼎公司股票等。

公懲會認為翁啟惠有其中2項違失，其一是翁啟惠2006年至2016年擔任中研院長職務，翁啟惠以浩鼎股東鄭秀珍名義取得529張浩鼎股票，依照公職人員財產申報法規定，應該如實申報，但翁啟惠2012年申報財產卻未據實申報此筆。