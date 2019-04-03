上百被害人投資黃金礦工，多層次傳銷吸金2919萬

2019-04-03 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市民游姓男子，去年在網路成立「GDW黃金世界交易平台」，招攬不特定人投資，採多層次傳銷，在短短不到1個月，向上百人吸金2919萬餘元，游將其中2600萬交給同夥 「阿瘦」，其中22名被害人提告，台中地檢署今天依違反銀行法將游男起訴，並繼續追緝在逃同夥「阿瘦」。

起訴書指出，26歲的游男與綽號「阿瘦」男子共謀以多層次傳銷牟利，由游向綠界科技股份有限公申請入會，自107年1月間起，在網路上設立「GDW黃金世界交易平台」，透過社群網站或通訊軟體向多數人或不特定人招攬投資。

游男宣傳「買1個黃金礦工2100元，固定每12天收益600元（比銀行利息還划算），不挖可惜」，為吸收投資人招攬下線或投入更多資金，採雙軌制的多層次行銷制度推廣投資案。

直推獎勵直推80人，贈送5萬黃金；直推150人，贈送10萬黃金。第一代團隊獎勵10%，第二代團隊獎勵10%，第三代、第四代、第五代團隊各獎勵5%，金塊購無上限，買越多分紅愈多。

自107年1月29日至同年2月19日，王姓等22人共投資近300萬元，匯至綠界公司虛擬帳戶，游取得款項後，並未用於他宣稱的投資項目上，並於2月間關閉網站，被害人始知被詐騙，提出告訴。