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不可輕忽！氣象局：今天或三天內 恐發生規模5餘震

《與惡》：承辦法官不受訪，那其他法官呢？

咖啡廳隨機下藥性侵女子 遊艇公司老闆被起訴

2019-04-03 11:26聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

北市一名女子去年初在咖啡廳喝飲料後頭暈身體不適，趕緊叫母親協助返家，途中發現一名男子神情鬼祟，且驗尿發現體內存有FM2。檢警查出該名男子是遊艇公司老闆張志傑，發現他手機內存有女子下體照，循線查出在錢櫃下藥撿屍妙齡女子去旅館性侵得逞。台北地檢署今依強制性交既遂、未遂等罪將他起訴。

檢警調查，一名甫從大學畢業的B女去年初在北市瑞安街一間咖啡廳，上完廁所、喝完飲料後突然一陣頭暈不舒服，打電話請住附近的母親騎腳踏車載她返家。途中，母女發現一名男子在咖啡廳外詭異地一直觀察她們。母女起疑於是跟蹤他，他躲進死巷5分鐘，再跑到路口躲在電線桿後面看母女是否離去。

由於B女返家後身體過於不適，母親帶她就醫後驗出尿液含有FM2（氟硝西泮，俗稱約會強暴丸，是三級毒品），因而報案。檢警調閱監視器，發現該名男子一直開車在咖啡廳附近閒繞，再走進咖啡廳跳過無人區域，進而鎖定B女鄰近的座位坐下，直到被母女察覺行為怪異。檢警循線查出該名男子是遊艇公司老闆張志傑，搜索查扣他手機竟然發現有多張女子下體照及性愛影片，才進一步挖掘出更多受害者。

檢警查出，從影片中發現一名意識不清的女子唸出住處地址，讓男生送回。比對地址後找出該名年約20幾歲的A女，她前年底在東區錢櫃KTV唱完歌，目送朋友搭計程車後，醒來發現自己已經回到住著，但對過程完全失憶。她去年2月間被檢警通知後，採集毛髮檢驗，驗出存有FM2成分，提告遭強制性交。

據了解，張志傑辯稱與A女是一夜情，B女則與他無關。檢方認為，A女只是送朋友回家，個人物品都仍放在錢櫃包廂，如果自願離開，怎麼不把物品帶走，不符合社會常情。

此外，A女也坦言自己是女同志，不可能自願與男生發生「一夜情」。檢方依她的反應與被下藥相同，完全不記得過程中發生的事情，只記得一覺醒來在自己家，隔天頭很痛無法上班，認定並非合意發生性行為。

張志傑除犯本案之外，他前年5月27日清晨見一名妙齡女子在麗池國賓大樓門口酒醉不醒人事，竟將她帶往大佳河濱公園，心生歹念後用膠帶矇住她眼睛，撫摸胸部、以身體壓制並用不詳物品抵住說反抗就捅妳，進而性侵得逞，又載她去和璞飯店強制口交、生殖器插入陰道。

張遭北檢起訴妨害性自主，台北地院認定他犯五罪，判的易科罰金部分應執行拘役115日，不得易科部分應執行有期徒刑2年，緩刑5年，期間付保護管束並服義務勞務、接受五場法治教育。

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