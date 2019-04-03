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周泓旭違反國安法 北檢追加起訴

2019-04-03 10:00聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

陸生周泓旭被控受中共「台灣民主自治同盟」託付，來台接觸外交部公務員並收集情資，北檢另查出周涉嫌利用新黨黨工王炳忠等人策畫「星火Ｔ計劃」、「燎原新聞網」，企圖在台發展組織，移請高院併案審理，但高院併辦案件是指控國台辦提供資金，想利用王等人物色我方軍人，替大陸在台發展組織，與本案不是同一個發展組織行為，退回北檢另行偵辦，北檢日前傳喚周泓旭後，今追加起訴違反國家安全法，併王炳忠案審理。

案經高檢署上訴，最高法院駁回定讞，周參與王等人策畫「星火Ｔ計劃」、「燎原新聞網」，企圖在台發展組織部分，最高法院並未一併審理，因此退回北檢另案偵辦。

台灣高等法院認為兩岸在國際尚屬敵對狀態，周嚴重影響國安，駁回他和檢方上訴，依違反國安法判刑1年2月，另認為周在王炳忠案的行為與本案並非屬同一行為，退回台北地檢署。

高檢署上訴後，最高法院駁回定讞，因此周參與王等人策畫「星火Ｔ計劃」、「燎原新聞網」，企圖在台發展組織部分，退回北檢另案偵辦。

高院審理期間，北檢另查出周涉嫌利用新黨黨工王炳忠等人策畫「星火Ｔ計劃」、「燎原新聞網」，企圖在台發展組織，移請高院併案審理，但高院併辦案件是指控國台辦提供資金，想利用王等人物色我方軍人，替大陸在台發展組織，與本案不是同一個發展組織行為，退回北檢另行偵辦。

案經高檢署上訴，最高法院駁回定讞，周參與王等人策畫「星火Ｔ計劃」、「燎原新聞網」，企圖在台發展組織部分，最高法院並未一併審理，因此退回北檢另案偵辦。

燎原王炳忠國安法
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