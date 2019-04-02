當過風紀股長殺學妹免判死？ 法院千字怒斥斷章取義

2019-04-02 22:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



台南黃姓男大生（左二）疑求歡不成，涉勒斃學妹後意圖性侵，接著載屍體到高雄柴山焚燒。圖／本報資料照 分享 facebook 嘉南藥理科大黃姓男學生4年前涉嫌勒斃學妹、意圖性侵，並從台南騎機車載屍體到高雄柴山焚燒，全案前年1月最高法院判他無期徒刑定讞；今有媒體再報導此案，但疑指出合議庭考量他可教化的原因是曾當過風紀股長，高雄地院今晚發稿澄清，指報導「與判決內容不合，且有斷章取義之嫌」。全文如下：

求歡不成痛下殺手

一、 本件被告與被害人為某大學學長學妹關係，被告於104年3月間因求歡不成，遂徒手掐住被害人頸部致其窒息，經被告以手指測試被害人鼻息後查無呼吸現象，誤認被害人業已身亡，再對被害人為性交行為，事後被告為圖湮滅罪證，竟以火燒方式毀屍滅跡，並將屍體棄置在人煙稀少之山區。

案經本院審理認定被告犯殺人、汙辱屍體、放火燒燬他人屍體致生公共危險等罪，並審酌被告並無前科紀錄、於行為後始終坦承犯行、曾透過辯護人表達願與被害人家屬達成和解之誠意，且考量被告實際上因對A女產生好感，卻未獲A女回應，於2人獨處時求歡不成，遂積壓不滿及憤怒情緒，因而暴起痛下殺手。

衝動殺人尚有教化可能

而被告同學、老師對他的觀感則是「很善良、但膽子較」、「擔任風紀股長，感覺他很盡職，對同學有需要都會盡力幫忙，大部分同學都滿喜歡他的…」、「被告平時對人很好，可能是體型關係很多人對他有言語上的侮辱，但是他也沒有表現不開心」等情，得見被告在班上人緣尚佳，同學多表示難以相信被告會犯下此案，希望被告能好好悔改、加油。

換言之，本案判決業已衡酌被告之平日素行、社會人際關係，在積壓之不滿、挫折感等情緒刺激下衝動殺人，與預謀殺人或無差別殺人之情節顯不相同，且被告於犯後深表悔意，方認定被告尚有經教化後再融入社會之可能，而於 105年4月15日判處被告殺人部分，處無期徒刑，褫奪公權終身；汙辱屍體部分，處有期徒刑2年；放火燒燬他人之屍體，致生公共危險部分，處有期徒刑1年8月；應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

最高院也判無期徒刑 高雄地院斥報導斷章取義

二、 本案嗣經被告及檢察官提起上訴，臺灣高等法院高雄分院於105年11月30日以105年度侵上訴字第1號判決認定本院原判決關於放火燒燬他人之屍體，致生公共危險暨定應執行刑部分，因刑法第38條沒收規定之修正未及適用，而予以撤銷，仍判處有期徒刑1年8月（與本院判決刑度相同）；其他上訴駁回；仍應執行無期徒刑，褫奪公權終身。至於就犯罪事實之認定則與本院之認定，並無二致。

三、 本案復經被告及檢察官提起上訴，最高法院業於 106 年1月25日以106年度台上字第475號判決判定上訴駁回，全案已告確定。

四、 詎料，今日媒體報導再度指稱本件業已三審定讞之案件，仍應以強姦殺人罪論處被告罪責，甚或指摘法官認為被告當過風紀股長，即有教化可能性，而得以免死等情，實屬昧於事證，且有斷章取義之嫌。倘若因此而導致普羅大眾產生對本件案情有所誤解，甚或以訛傳訛致生對司法產生不信賴感，實非社會之福，至屬遺憾！