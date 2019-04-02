兩年前被同學呼巴掌 兩年後為母則強、反霸凌呼回來

2019-04-02 22:09 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南張姓女子因就讀國小四年級的女兒在兩年前疑因才藝選角問題，遭同學打巴掌，上周五得知原因後，昨天帶著女兒到教室，要女兒當著全班師生面前打同學的耳光，還寫了一封信給對方父母，稱欠巴掌債還巴掌債，「為母則強，反霸凌」。校方表示，學校已啟動輔導機制。

張姓女子在臉書發文指出，她的女兒因為被選上女主角，結果第二女主角心懷妒忌，當著全班面前甩她女兒巴掌，她認為，如果選擇與學校談，只能聽一些道歉的話了事，用江湖眉角處理比較快，「欠巴掌債還巴掌債」，比較快，後續會衍生什麼狀況，她也都準備好了。

張女還在臉書寫道，昨天她牽著女兒的手回教室，「為了愛媽媽，你要學會自己保護自己，做錯事可以受處罰，沒有作錯事，不能白白受欺凌」，並叮嚀女兒「遇到校園罷凌，一定要跟媽媽說，媽媽會帶你怎麼做，有媽媽在的地方，不可以欺負人，但是也不可以被欺負」、「人生第一場架，第一口氣，是媽媽帶著你，罩著你的，後續會衍生的問題，媽都想好，等著接招了」。

張姓女子表示，是對方先打她小孩，她讓小孩打回去而已，事情是對方惹出來的，不是她惹出來的，她也知道老師會為難，所以來個措手不及，為了不讓家長怪老師沒有保護同學，所以他們三個霹靂花去，老師一擋三，也擋不住，這樣老師對家長好交代，只怪同學罩子沒放亮點，踢到鐵板了。