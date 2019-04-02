寡婦搭上亡夫好兄弟 嗆元配「這種事一個銅板不會響」

2019-04-02 21:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄黃姓婦人守寡後，前年涉嫌勾搭上丈夫生前好友林姓男子，傳送裸照誘惑，並多次發生性行為，林的妻子發現質問，黃婦竟還嗆「這種事一個銅板不會響」，林妻氣得怒告黃婦，求償60萬元精神慰撫金；高雄地院審理後，判黃婦應賠林妻30萬元，可上訴。

林妻提告主張，她與林姓丈夫2005年結婚，她的丈夫與黃婦丈夫是多年好友，但黃婦丈夫2015年過世後，前年1月起，黃女就開始與她丈夫交往甚密，會傳送誘惑裸露的私密照片，還與丈夫夜間在高雄三民區義華路公園相會，有擁抱、親吻等親密舉動，甚至多次發生性行為。

林妻發覺此事質問黃婦，不料反遭黃婦嗆聲「這種事一個銅板不會響」，要求她自己反省，當她諷刺黃婦「大姑弟媳一起共享我老公的小弟」，黃婦也沒反駁，讓她精神上大受打擊，痛苦不堪，認為黃婦侵害她的配偶身分，要求黃婦賠償精神慰撫金60萬元。