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台中補鈔保全員堅守自盜 吞1300萬露餡落跑被收押

2019-04-02 20:53聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

立保保全台中分公司上月初傳出姚姓保全員利用到超商ATM補鈔機會，支開另名到職不到一年同事後，侵占部分公款，姚因第一次侵吞公款後，認為沒被公司發現金額短少，食髓知味，短短十多天內，侵吞公款1300餘萬元，上月21日超商配合銀行與保全公司對帳時，驚覺金額不符，隔天業者要找姚瞭解狀況時，姚藉故開溜，業者當天報案，警方循線在南投縣逮回身上背著800餘萬元贓款的姚，姚在警詢時承認涉案，上月29日遭檢方聲押獲准。

上月22日台中市第四警分局偵查隊接獲保全業者報案，業者稱在公司擔任補鈔工作的姚姓男子（41歲，業務過失致死罪前科）疑涉侵吞公款後，未向公司告假曠職，因與銀行在21日對帳時，發現金額有短少，隔天清晨7時許，公司要找姚瞭解情況時，姚藉口「拿東西」後隨即開溜。

保全公司認為姚涉嫌重大，檢警獲報後透過監視器展開追查，在28日下午3時許，掌握姚出現在南投縣草屯鎮，隨即前往逮人，當時姚身背一個背包，沒有交通工具，獨自一人在草屯鎮的街上，要找東西吃，隨即被警方逮捕，隊員在姚的背包內查獲800多萬元現金。

姚在警詢時，承認涉案，辯稱因積欠債務，得手贓款後，已將其中500多萬拿去還債，不過檢警認為姚說詞有所保留，將繼續追查姚是否有其他共犯，檢方訊問後，認為姚對案情避重就輕，且有串滅證之虞，29日依涉嫌業務侵占罪嫌重大，向法院聲請羈押獲准。

檢警調查，姚與另一名任職不到一年的同事，一起負責保全公司的超商ATM補鈔工作，姚因已在公司工作6年，十分熟悉補鈔流程，今年3月初，姚利用藉口支開同事，從要補鈔的鈔夾內，竊取部分現金，繳回公司後，認為沒有被公司人員發現，可以瞞天過海，因此在短短的兩周內，利用相同手法，蠶食鯨吞，侵吞公款1300萬餘元。

立保保全台中分公司接獲媒體致電時回應，針對案情無法說明，必須統一由台北總公司進行說明。

立保保全台中分公司上月底傳出姚姓保全員補鈔時，監守自盜，短短十多天內，侵吞130...
立保保全台中分公司上月底傳出姚姓保全員補鈔時，監守自盜，短短十多天內，侵吞1300餘萬元公款。圖／摘自google map
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