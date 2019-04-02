「蒙古」影射惹議 館長陳之漢興訟求償敗訴

2019-04-02 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



網路紅人「館長」陳之漢投資的忽必烈健身館，日前傳出勞資糾紛，經新北市政府協調後，得支付前員工林姓男子65000元；林事後在網路PO文稱「離職不給薪水，投訴後還被蒙古告，結果蒙古被法院認證敗訴喲」，此舉被陳認定是在隱射另一家公司成吉思汗健身房，要求他賠償公司商譽及個人名譽損失共40萬元，但新北地院審理求償無理，最後判林男勝訴免賠。

判決指出，陳之漢興訟主張是成吉思汗健身俱樂部的執行長，林男是公司的前員工，而成吉思汗是蒙古的代表人物，可見林男所說的「蒙古」就是指成吉思汗健身俱樂部。此外，林男是因為離職時未按公司規定辦理交接和繳回公司財務，被公司提告侵占，但刑事案件是台北地檢署作不起訴處分，沒有任何敗訴賠錢的事實。

陳之漢指自己是台灣健身界知名人物，且與成吉思汗健身俱樂部畫上等號，林男的文章是惡意批評成吉思汗健身俱樂部，不但有損公司商譽，也傷害他的名譽，認為林男賠償公司和他各20萬元，且須連續15天在臉書公開刊登道歉啟示。

審理時，林男指稱自己是忽必烈健身館的前員工，因忽必烈公司積欠他工資，所以有申請新北市政府勞資爭議調解，調解結果是忽必烈公司同意支付65000元獎金。他表示自己不懂法律，所以才誤用「法院認證敗訴」一詞，且自己是在臉書「靠北健身界15089」文章留言附和別人所說的「蒙古」，並沒有針對成吉思汗健身俱樂部或陳之漢個人的意思。

法院調查，林姓男子與忽必烈健身館有勞資糾紛是事實，也因為未歸還制服而被控侵占，經檢方調查後獲不起訴處分，但從處分書可知提告者是忽必烈健身館，林男是忽必烈的前員工，陳之漢雖有投資忽必烈健身館，但其主張林男是成吉思汗健身俱樂部前員工，顯與事實不符。

法院認為，陳之漢雖稱健身界均知「蒙古」指的就是成吉思汗健身俱樂部，且自己與成吉思汗健身俱樂部幾乎畫上等號，但成吉思汗健身俱樂部和忽必烈健身館的公司法人人格獨立，2家公司營業地址、法定代理人也都不同，難以認定林男所說的「蒙古」就是指成吉思汗，況且勞資爭議屬實，也難認其發表言論不實，因此判林男勝訴。全案可上訴。