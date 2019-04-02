欲出售台貿與帛琉資產遭否決 中投：黨產會大人打小孩

2019-04-02 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



中投公司遭黨產會認定為國民黨附隨組織後，禁止處分的效力及於東京與帛琉海外資產。中投欲脫售子公司持有的「東京貿易中心」大樓（TTD大樓）及轉投資的帛琉大飯店，向黨產會申請解凍許可遭否決，提告救濟。台北高等行政法院今下午兩案接續開庭，中投委任律師曾至楷指出，公司有其獨立法人格，黨產會沒認定子公司是附隨組織，禁止處分的效力不及於。

「東京貿易中心」大樓（TTD大樓）位於東京都港區三田一丁目二番十八號，由國民黨所屬「台貿公司」經營。「台貿公司」是中投BVI（中投海外英屬維京群島）公司持有，而BVI又是欣光華公司（中投子公司）持有，等於中投層層把持。

國民黨與中投申請解凍處分後，黨產會以考慮國家外交、商業所需公共利益為由，認定不符「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」的支付法定義務要件，拒絕申請。

至於中投以帛琉大飯店設備老舊、營收大幅衰退為由，欲出售該飯店，經黨產會派員前往帛琉，實地蒐集我駐外單位、當地觀光業者及帛琉政府之意見後，另否決中投公司申請。

中投不服提告。法院今下午開庭，中投的委任律師主張，子公司與孫公司都有其獨立法人格，黨產會2014年認定中投為國民黨附隨組織的處分書效力不及於欣光華公司，因此並無不能處分名下資產的問題，黨產會適用法律有誤。

曾至楷指出，黨產會權力很大，可依黨產條例認定附隨組織，簡直是「大人打小孩」；中投有130億多元即將到期的貸款，為周轉資金，一定要處分資產，且投資控股公司不會長期滯留房產。

黨產會則表示，本件爭議標的（台貿公司）是在中投股權涵射範圍內，中投要處分必須經黨產會決定許可。黨產會強調，TTD大樓屬中投資產，是一種用悖於民主法治原則方式不當取得的財產。

由於外交部文件是密件等級，法官吳坤芳目前限制中投律師閱覽，另中投律師聲請鑑定帛琉大飯店價值，法官諭知改訂6月4日下午2點30分續行審理。