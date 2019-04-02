邱太三捲入關說 劍青檢改：盼法務部近日公布調查報告

2019-04-02 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



法務部前部長、現任國安會諮詢委員邱太三被指捲入桃園地檢署前檢察長彭坤業關說疑雲，基層檢組成的「劍青檢改」今指出，希望法務部這兩天（春假前）就公布調查報告，對於今日邱太三相關報導真實性加以確認或澄清，如果報導正確，請公布調查報告以釐清責任，如果是錯的，應該予以澄清。

全案緣起於桃園壢新醫院院長張煥禎被控逃漏稅5億元遭起訴，桃園地院審理時，被告律師絲漢德、曾益盛請求認罪協商，公訴檢察官陳嘉義未正面回應，被告認為檢察官先同意後反悔，向彭坤業陳情，彭認為恐影響司法威信，指示續行認罪協商，另加派1名檢察官協助，有檢察官爆料彭涉及關說和不當施壓，引發爭議。

司法官20期的彭坤業，是法務部前部長羅瑩雪時期從法務部法制司司長調派新竹地檢署檢察長，及至政黨輪替，邱太三進行檢察長人事調整時，將彭平調桃園地檢署檢察長；關說疑雲上月爆發，法務部長蔡清祥先將彭調往台灣高檢署任主任檢察官，指派代理人選，讓彭靜候行政調查。

被爆出是陳情者後，邱太三今下午發布聲明說，「本人為轉知陳情，絕無介入個案關說」，也已向台灣高檢署調查小組說明。據《蘋果日報》指出，調查小組整理相關人員約談筆錄，初步發現檢察長彭坤業和襄閱、公訴主任供詞大致相符，但對於有無指示完成認罪協商及為何增派一名公訴檢察官部分，彭坤業等3人和陳嘉義的說法仍有出入，使得責任歸屬不易釐清。